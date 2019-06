Instagram, nuove opzioni per ridurre uso dei dati

Candido Romano,

Instagram è attenta agli sprechi: ha lanciato una nuova funzionalità, per ora solo su Android, pensata per permettere a tutti di ridurre la quantità di dati, il tutto senza compromettere l’esperienza di utilizzo. Con questa nuova opzione si possono visualizzare tutti i contenuti su Instagram con dei tempi di caricamento ridotti e questo significa utilizzare meno dati sullo smartphone.

Ma come funziona? Si tratta di attivare alcune opzioni personalizzabili per la visualizzazione di file multimediali ad alta risoluzione e il pre-caricamento dei video. Per attivare questa nuova opzione bisogna accedere al menu “Impostazioni” dell’account Instagram, poi andare su “Account” e infine su “Uso dei dati mobili”. A questo punto bisogna abilitare l’opzione e in questo modo è possibile definire le modalità di caricamento di immagini e video ad alta risoluzione, scegliendo tra “Mai”, “Solo Wi-Fi” e “Mobile + Wi-Fi”. In particolare:

Mai: Instagram non mostrerà mai i contenuti multimediali in alta risoluzione.

Solo Wi-Fi: Instagram mostrerà i contenuti multimediali in alta risoluzione solo se il proprio dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Mobile + Wi-Fi: Instagram mostrerà i contenuti multimediali in alta risoluzione quando il proprio dispositivo è connesso ai dati mobili o al Wi-Fi.

Grazie a questa nuova funzionalità Instagram fornisce agli utenti la possibilità di connettersi garantendo un’esperienza di navigazione senza interruzioni, anche in aree con connessione Internet non ottimale. Attualmente la novità è in distribuzione graduale per gli utenti Android di tutto il mondo, arriverà a tutti nel corso dei prossimi giorni. Non ci sono attualmente informazioni per un’eventuale versione iOS.

Se si sceglie di usare una quantità minore di dati, il caricamento dei video tramite connessione mobile potrebbe richiedere più tempo. Scegliere di utilizzare una quantità minore di dati non inciderà sulla modalità di funzionamento di Instagram tramite il Wi-Fi.