Volkswagen ID.3, 20 mila preordini in un mese

Buone notizie per Volkswagen. Il costruttore tedesco ha fatto sapere di aver ricevuto 20 mila preordini per la sua nuova auto elettrica ID.3. Come noto, la Volkswagen ha tenuto lo scorso mese una preview della sua nuova auto elettrica che sarà svelata a settembre, snocciolando una serie di dettagli tecnici e annunciando la possibilità di preordinare l’esclusiva variante 1 ST (First Edition) che sarà disponibile, però, solamente in 30 mila esemplari.

La risposta del pubblico è stata subito molto interessante visto che nelle prime 24 ore sono state registrate già 10 mila prenotazioni. A distanza di un mese, quindi, le prenotazioni sono arrivate già a quota 20 mila. L’obiettivo di arrivare al traguardo delle 30 mila prenotazioni non è più molto lontano e potrebbe arrivare ben prima del mese di settembre, timeline che il gruppo tedesco si era dato. Chi volesse preordinare l’auto può farlo direttamente dal sito ufficiale Volkswagen lasciando una caparra di 1.000 euro che sarà interamente restituita in caso le persone decidessero di annullare l’ordine.

La partenza della ID.3 sembra essere stata molto buona anche se i numeri possono non sembrare così alti se rapportati, per esempio, ai 232.000 preordini in 24 ore della Model 3.

Si ricorda che la variante 1 ST (First Edition) dispone di un pacco batteria in grado di offrire 420 Km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Il pacco batteria supporta una potenza di ricarica in corrente continua sino a 120 kW. Tutti i 30 mila acquirenti della versione in edizione limitata della nuova auto elettrica tedesca riceveranno in omaggio un anno di ricarica gratuita o sino a 2.000 kWh, presso la rete di ricarica rapida paneuropea IONITY.

La Volkswagen ID.3 1 ST partirà da poco meno di 40 mila euro. La versione finale dell’auto dovrebbe essere mostrata al Salone di Francoforte a settembre.