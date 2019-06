Storie Instagram, come inserire i testi dei brani

Candido Romano,

Un nuovo aggiornamento riguarda le Storie di Instagram, strumento sempre più utilizzato dall’utenza dell’ormai popolarissimo social network. È stata infatti introdotta una nuova funziona legata all’adesivo Lyrics, che consente di creare Storie musicali più ricche di contenuti. Lo sticker è già disponibile in Italia per i sistemi operativi Android e iOS. La novità per gli utenti riguarda la possibilità di aggiungere delle Storie musicali inserendo anche i testi dei brani che hanno scelto per l’occasione.

Inoltre gli utenti di Instagram hanno anche la possibilità di personalizzare le proprie Storie musicali grazie all’introduzione di appositi strumenti. Avranno a disposizione infatti nuovi stili e colori da scegliere per personalizzare le Storie evidenziando il testo della canzone che hanno scelto.

Come aggiungere i testi alle Storie Musicali su Instagram

Il procedimento legato alla nuova funzione è molto semplice. Gli utenti per aggiungere i testi delle canzoni sulla propria Storia musicale di Instagram devono seguire i seguenti passaggi:

Entrare nella sezione Storie di Instagram;

Registrare un video, scattare una fotografia oppure scegliere un contenuto all’interno della memoria del dispositivo che si sta utilizzando;

Dirigersi nella sezione adesivi;

Aggiungere l’adesivo musica;

Selezionare la canzone che si vuole inserire;

A questo punto si possono aggiungere i testi.

Bisogna però però precisare che per il momento non tutte le canzoni supportano il nuovo adesivo Lyrics, dato che è una nuova funzione. Per alcuni brani infatti non è presente il testo e in questo caso Instagram provvederà a mostrare all’utente un messaggio di avviso nella parte alta dell’interfaccia utente. In Italia possono utilizzare la nuova funzione tutti quegli utenti che hanno un dispositivo con la versione più recente dell’app disponibile su Google Play e App Store.