Vodafone 5G: Xiaomi Mi Mix 3 5G e LG V50 ThinQ 5G

Filippo Vendrame,

Vodafone ha lanciato ufficialmente la sua rete 5G in Italia. Durante l’evento di lancio, l’operatore ha spiegato che per sfruttare la nuova rete è necessario essere dotati di uno dei primi smartphone compatibili. Tra i primi modelli compatibili che Vodafone proporrà ai suoi clienti ci sono lo Xiaomi Mi Mix 3 5G e l’LG V50 ThinQ 5G.

Smartphone che potranno essere acquistati a rate aderendo ad una delle offerte tariffarie “5G Ready” di Vodafone. Lo Xiaomi Mi Mix 3 5G è già acquistabile nei negozi, mentre l’LG V50 ThinQ 5G a partire dal 10 di giugno.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, prezzi

Lo Xiaomi Mi Mix 3 5G può essere acquistato in 30 rate mensili da 20,99 euro con Red Unlimited Smart, oppure in 30 rate da 19,99 euro al mese con Red Unlimited Ultra. Con Red Unlimited Black sono previste, invece, 30 rate da 17,99 euro. In alternativa, con Vodafone One Family, One Pro, Shake it Easy, C’all Global, Special e qualsiasi altra offerta ricaricabile, questo smartphone potrà essere acquistato in 30 rate da 22,99 euro. Il contributo iniziale è di 49,99 euro con tutte le offerte.

Il prezzo di un unica soluzione è di 799,99 euro.

LG V50 ThinQ 5G

Il nuovo LG V50 ThinQ 5G si potrà acquistare in 30 rate mensili da 25,99 euro con Red Unlimited Smart. In alternativa, si potrà comprare in 30 rate da 24,99 euro con Red Unlimited Ultra o in 30 rate da 22,99 euro con Red Unlimited Black. Chi sottoscriverà le offerte Vodafone One Family, One Pro, Shake it Easy, C’all Global, Special e qualsiasi altra ricaricabile, potrà avere lo smartphone pagando 30 rate da 27,99 euro.

Anticipo di 199,99 euro per tutte le offerte. Prezzo pieno di 1299,99 euro.

A tutti questi canoni va aggiunto il costo mensile dell’offerta tariffaria scelta. Al momento non ci sono ancora informazioni sui costi del Samsung Galaxy S10 5G. Tutti i rimanenti dettagli sul sito di Vodafone.