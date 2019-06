E3 2019, Xbox Scarlett ufficiale: tutti i dettagli

Matteo Tontini,

E3 2019 ha concluso il suo secondo giorno di conferenze, che di certo non ha mancato di riservare sorprese per i giocatori.

Nelle scorse ore è stato il turno di Microsoft! Sebbene abbia messo tanta carne al fuoco in quanto a videogiochi e servizi, in molti si aspettavano che il colosso della tecnologia fornisse qualche dettaglio in più sul prossimo hardware in fase di sviluppo, Xbox Scarlett. Il sistema è stato protagonista con un teaser trailer e qualche informazione, ma si sperava in più sostanza. A detta della società, la nuova console sarà quattro volte più potente di Xbox One X e potrà contare su un processore custom Zen 2 di ultima generazione e Radeon RDNA realizzate in collaborazione con AMD. Per quanto riguarda la RAM, Scarlett farà affidamento a dei moduli GDDR6 ad ampia larghezza di banda e Microsoft afferma che garantirà una risoluzione e una velocità di frame mai visti prima. Per essere più precisi, Xbox Scarlett potrà raggiungere gli 8K e un frame rate massimo di 120fps.

A tutto questo si aggiunge la tecnologia Ray Tracing e la totale retrocompatibilità di giochi, accessori, lista amici, appunti obiettivo, eccetera. Per un sistema tanto veloce e potenzialmente prestante, Microsoft ha pensato un SSD di nuova generazione che verrà sfruttato anche come RAM virtuale al fine di assicurare dei caricamenti ridotti. Tutto molto bello, ma quando uscirà Xbox Scarlett? Stando a quanto dichiarato dall’azienda americana, il debutto è previsto per le festività natalizie del 2020. Halo Infinite sarà disponibile al lancio e spianerà la strada ai giochi per la prossima generazione di Microsoft, che a E3 2019 ha deciso di non mostrare come si presenterà il nuovo sistema, annunciandolo piuttosto in un modo simile a quanto visto con Project Scorpio (che alla fine divenne Xbox One X). È dunque probabile che la presentazione ufficiale si terrà all’evento losangelino del prossimo anno.