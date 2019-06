TIM Super Fibra, Mega e ADSL: tutte le novità

Filippo Vendrame,

TIM rivoluziona la sua offerta di rete fissa con le nuove Super Fibra, Mega e ADSL. A partire da oggi chiude TIM Connect ed arrivano le nuove soluzioni di connettività “TIM Super”. La principale novità riguarda l’introduzione di una versione che permette di abbinare un modem TIM al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Entrando più nello specifico, l’offerta TIM Super avrà un nome differente in base alla tecnologia di connettività offerta. TIM Super Fibra riguarda soluzioni di accesso in fibra ottica FTTH; TIM Super Mega riguarda le soluzioni Internet FTTC/FTTE; TIM Super ADSL riguarda, invece, forme di connettività su rete ADSL. TIM attiverà sempre la migliore tecnologia di accesso disponibile. Saranno 4 le formule di abbonamento previste. TIM Super per i nuovi sottoscrittori che scelgono il modem TIM; TIM Super per i nuovi clienti che non scelgono il modem TIM; TIM Super per i già clienti che scelgono il modem TIM; TIM Super per i già clienti che non scelgono il modem TIM.

Prezzi TIM Super

TIM Super Fibra prevede una linea Internet sino a 1 Gbps, chiamate a 19 centesimi al minuto con scatto alla risposta, modem TIM a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION “base” ed un servizio gratuito a scelta. Il tutto a 35 euro al mese per il primo anno, poi 45 euro sino al quarto anno e poi 40 euro. Stessi prezzi per i già clienti. (5 euro in meno senza modem)

TIM Super Mega prevede una linea Internet sino a 200 Mbps, chiamate a 19 centesimi al minuto con scatto alla risposta, modem TIM a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION “base” ed un servizio gratuito a scelta. Il tutto a 35 euro al mese per il primo anno, poi 45 euro sino al quarto anno e poi 35 euro. Per i già clienti 40 euro per il primo anno, poi 45 euro sino al quarto anno e poi 40 euro. (5 euro in meno senza modem)

TIM Super ADSL offre una linea ADSL sino a 20 Mbps, chiamate a 19 centesimi al minuto con scatto alla risposta, modem TIM a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION “base” ed un servizio gratuito a scelta. Costo di 35 euro per i primi 4 anni e poi 30 euro. Stessi costi per i già clienti. (5 euro in meno senza modem)

Nel costo finale è incluso il contributo di attivazione pari a 180 euro rateizzato in 12 rate da 15 euro. Anche se incluso nel canone, TIM espliciterà il prezzo per poter disporre della massima velocità possibile di linea.

Vincolo contrattuale di 12 mesi. Da evidenziare la nuova TIMVISION Base, una versione del servizio di TV in streaming che permette di accedere solamente ad una selezione dei contenuti del catalogo, 1 solo streaming su 1 solo dispositivo, in HD. Per avere il pieno accesso bisognerà richiedere TIMVISION Plus a 5 euro al mese o come optional gratuito della linea visto che le offerte ne contemplano uno tra quelli a scelta.

Disponibili anche ulteriori add-on a pagamento.

