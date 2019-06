Xiaomi Mi Band 4 sarà così

Antonino Caffo,

Nonostante Xiaomi Mi Band 4 non sia stato ancora lanciato, abbiamo già un link al pre-ordine da Ali Express, in Cina. Il dispositivo non verrà spedito prima di 25 giorni, mentre crescono le indiscrezioni circa una presentazione italiana il 12 giugno.

Tuttavia possiamo già dare un occhio all’indossabile, secondo il sito di e-commerce. Il Mi Band 4 ha, o meglio, dovrebbe avere, un display a colori da 0,78 pollici con una risoluzione da 240 x 120 pixel. La batteria è da 135 mAh e monta il Bluetooth 5.0. La variante più alta avrà l’NFC, e ciò lascia prevedere che vi sia anche una versione base, più economica. Quest’ultima avrà un prezzo di 50 dollari, sempre secondo Ali Express, mentre non si hanno cartellini per la declinazione top. Ad ogni modo, tutte queste informazioni, comprese le specifiche e i prezzi, dovrebbero essere prese con tutto il dubbio possibile, fino a quando Xiaomi non rivelerà ufficialmente il dispositivo.

Avevamo precedentemente letto di indiscrezioni sul fatto che il Mi Band 4 avesse un design diverso dal modelli precedente. I rumors parlavano di uno schermo del quasi 40% più grande col supporto di più di 16.000 colori (le precedenti Mi Band erano monocromatiche). C’è addirittura un poster promozionale che gira in rete e che evidenzia vari cinturini disponibili, tra cui arancione, blu, beige, nero e bordeaux.

Oltre a ciò, aspettiamoci di vedere anche quadranti personalizzati e un hardware aggiornato. Aspettiamoci dunque una batteria più potenze, connettività migliore e certificazione per acqua e polvere. Qualunque sia la verità, è chiaro che Xiaomi abbia bisogno di dare uno scossone al mercato degli indossabili, che nonostante una certa saturazione, continua a crescere nelle forme più economiche, di cui la compagnia cinese si fa portatore. Ne sapremo di più tra un paio di giorni, visto che la presentazione ufficiale dei nuovi gadget Xiaomi è prevista in Italia per il 12 giugno, solo qualche ora dopo il debutto in madrepatria.