E3 2019, Final Fantasy VII Remake: nuovi dettagli

La data d’uscita di Final Fantasy VII Remake è stata annunciata circa 24 ore prima della conferenza E3 2019 di Square Enix, ma il publisher ha parlato del gioco anche sul palcoscenico. Yoshinori Kitase ha rivelato che il titolo sarà diviso in due parti, una all’interno di Midgar e una all’esterno della città. Il remake occuperà inoltre due blu-ray interi, un po’ come l’originale per PlayStation era contenuto in tre CD.

Altre informazioni interessanti riguardano il sistema di combattimento: stando a quanto riferito dalla società i giocatori avranno a che fare con un battle system ibrido, con parecchia azione in tempo reale e una modalità rallentata che permetterà di utilizzare oggetti, magie e Limit con più calma. Sarà comunque possibile impostare il combattimento in modo che sia incentrato totalmente sull’azione, in modo simile a Kingdom Hearts, così da andare incontro ai gusti di tutti coloro che preferiscono le battaglie più movimentate e meno statiche.

Peraltro, ci saranno anche delle edizioni speciali per il remake, che probabilmente i fan più accaniti non si lasciano sfuggire: la Deluxe Edition sarà provvista di un artbook con copertina rigida contenente concept art vari, un CD con la colonna sonora e un DLC Summon Materia che permetterà di evocare il Cactuar nel gioco, oltre a una confezione steelbook con Sephiroth. Il costo sarà di 79,99 dollari.

Al medesimo prezzo, i giocatori potranno acquistare la Digital Deluxe Edition, che conterrà gli stessi contenuti della Deluxe Edition ma tutti in digitale.

I collezionisti che non vorranno badare a spese potranno invece puntare gli occhi sulla 1st Class Edition, che per l’ingente somma di 329,99 dollari permetterà di mettere le mani su una statuetta Play Arts Kai di Cloud Strife a bordo dell’iconica moto futuristica (oltre a tutti i contenuti presenti nella Deluxe Edition più il DLC Carbuncle Summon Materia).

La parte finale dello spazio dedicato a Final Fantasy VII Remake si è concluso con un trailer esteso che ha dato ai fan, le quali aspettano con ansia l’uscita del gioco, un primo assaggio di Tifa nella nuova versione.