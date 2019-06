E3 2019, Luigi’s Mansion 3: trailer e dettagli

Matteo Tontini,

Finalmente si parla di Luigi’s Mansion 3, uno dei protagonisti indiscussi del recente Direct. Non soltanto è stato mostrato un lungo trailer in occasione di E3 2019, ma Nintendo ha voluto anche rivelare interessanti dettagli: si sa anzitutto che arriverà con certezza entro la fine dell’anno, sebbene non sia stata annunciata la data d’uscita precisa; poi, sono state fornite informazioni sul gameplay.

Attraverso le immagini mostrate, che danno sfoggio di una grafica curatissima, colorata (nonostante i toni spettrali) e accattivante, si vede Luigi ritrovarsi suo malgrado in una situazione da incubo, quando la sua vacanza prende una brutta piega trasformandosi in qualcosa di inquietante. Così, l’obiettivo del protagonista diventa quello di farsi strada tra i vari piani di un hotel lugubre – grazie all’aiuto del professor Strambic – al fine di salvare i suoi amici. Tra le nuove aggiunte si annoverano le armi inedite come Suction Shot e Burst e modalità mai viste prima come la Scare Scraper Mode online.

C’è anche la possibilità di evocare Gommiluigi, una copia del protagonista fatta di gelatina e quindi in grado di superare ostacoli e passare attraverso aperture altrimenti inaccessibili. C’è poi il nuovo Poltergust G-0M, una sorta di aspirapolvere che permette di spazzare via i fantasmi. Non meno allettante la possibilità di giocare in multiplayer fino a otto giocatori (quattro per ogni console), sia in locale che online, nella modalità Torre del caos. Di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer pubblicato in occasione del Direct di E3 2019.

Senz’altro i fan della serie saranno oltremodo felici di quanto mostrato su Luigi’s Mansion 3, perché il gioco sembra promettere davvero bene. E, soprattutto, adesso si sa che non manca molto alla sua uscita.