E3 2019, non solo giochi: i nuovi mouse Logitech

Marco Locatelli,

Non solo videogiochi all’E3 2019, ma anche periferiche per gamer. Logitech G, brand di Logitech dedicato al gaming, ha infatti presentato le ultime versioni degli iconici mouse G903, G703 e G403.

I nuovi modelli che prendono il nome di Logitech G903 Lightspeed Wireless Gaming Mouse, Logitech G703 Lightspeed Wireless Gaming Mouse, e Logitech G403 HERO Gaming Mouse sono stati progettati con l’inserimento della tecnologia HERO 16K (High Rated Rated Optical), il sensore di gioco più performante ed efficiente che Logitech G abbia mai creato.

Il lancio del nostro esclusivo HERO 16K è stato un passo avanti nella tecnologia dei sensori – dichiara Ujesh Desai, Vice President e General Manager di Logitech G – La sua introduzione all’interno di diversi mouse ci ha permesso di offrire ai nostri gamer la precisione necessaria per ottenere alte prestazioni di gioco.

I nuovi mouse Logitech G sono stati progettati per soddisfare ogni esigenza di gioco e personalizzazione:

Aggiornato con il sensore HERO 16K il nuovo Gaming Mouse G903 LIGHTSPEED Wireless offre un gameplay preciso e una power efficiency 10 volte superiore a quella della generazione precedente. Con una durata della batteria di 140 ore, il G903 include: tecnologia wireless LIGHTSPEED, compatibilità con il sistema di ricarica POWERPLAY, 16,8M LIGHTSYNC RGB immersivo, design ambidestro e fino a 11 pulsanti programmabili.

Tutti e tre i mouse possono inoltre essere personalizzati utilizzando il software G HUB di Logitech. Dotato di un’interfaccia moderna, il software consente ai giocatori di customizzare rapidamente la propria attrezzatura per ogni gioco.

Prezzo e disponibilità: la nuova gamma di mouse HERO 16K Logitech G è disponibile da oggi nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di LogitechG.com ai prezzi suggeriti di: 149.99 euro per il modello top di gamma G903; 99.99 euro per G703 e 69.99 euro per G403.