E3 2019: The Witcher 3 confermato su Switch

Marco Locatelli,

Dopo i tantissimi rumor che si sono susseguiti nei mesi scorsi, finalmente è arrivata l’ufficialità tanto attesa dai fan del cacciatore di mostri più famoso di sempre: The Witcher 3: Wild Hunt arriverà su Nintendo Switch nel 2019.

L’annuncio, ovviamente, è arrivato all’ultimo Nintendo Direct in occasione dell’E3 2019, dove sono stati fatti tantissimi altri annunci rivelandosi una delle conferenze migliori di questa edizione della fiera losangelina. Ma torniamo a The Witcher 3.

Come si può vedere dal trailer, la qualità grafica del terzo capitolo dello Strigo è stata sensibilmente tarata verso il basso. Questo perché (molto probabilmente) l’action RPG firmato CD Projekt verrà gestito direttamente dalla console e non tramite il cloud gaming come accaduto, ad esempio, per Assassin’s Creed Odyssey (in Giappone).

Il gioco arriverà sulla console ibrida Nintendo nella versione “Complete Edition”, quindi con tutti i contenuti rilasciati: le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine e i 16 DLC.

Una proposta decisamente interessante: avere la possibilità di poter giocare (ma anche rigiocare, per chi ha avuto la fortuna di provarlo su PC, Xbox One o PS4) ad un gioco di ruolo occidentale di tale portata su una console portatile come Switch è davvero una bella notizia. Resta da capire quanto il comparto grafico – una delle componenti più valide del gioco, ancora oggi a distanza di 4 anni dalla sua uscita – verrà “peggiorato”.

Se le indiscrezioni di qualche giorno fa dovessero essere confermate totalmente, il generico 2019 annunciato oggi da Nintendo durante la conferenza pre-E3 potrebbe essere settembre 2019. I pre-order del gioco sono già disponibili sul sito ufficiale di The Witcher 3, ed è possibile scegliere fra versione digitale o retail.

Ricordiamo che il gioco originale – uscito a maggio 2015 – è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.