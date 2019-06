Amazon è ora il brand che vale di più al mondo

Matteo Tontini,

Secondo la classifica BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands, pubblicata da WPP e Kantar, Amazon è il marchio che vale di più al mondo. Il gigante dell’e-commerce ha un valore pari a 315,5 miliardi di dollari, che lo mette davanti a Google e Apple.

Il valore del marchio di Amazon è stato in grado di crescere esponenzialmente grazie alle acquisizioni, al servizio clienti e al mantenimento di un insieme diversificato di prodotti e servizi, secondo quanto riportato in un comunicato stampa relativo alla classifica rilasciata. Doreen Wang, Global Head of BrandZ di Kantar, ha dichiarato:

La fenomenale crescita del valore del brand di Amazon, di quasi 108 miliardi di dollari nell’ultimo anno, dimostra come i marchi siano ora meno ancorati alle singole categorie e regioni. I confini stanno sfumando mentre la tecnologia ormai a portata di tutti consente ai brand, come Amazon, Google e Alibaba, di offrire una gamma di servizi su più punti di contatto con i consumatori.

Lo scorso anno, Apple e Google occupavano le prime due posizioni della classifica di “brand dal valore più alto”, con Amazon al terzo posto. Quest’anno, Apple è rimasta al secondo posto con un valore pari a 309,5 miliardi di dollari, mentre Google è scesa dal primo al terzo gradino del podio, con un valore di 309 miliardi.

Quest’anno cinque società tecnologiche sono nelle prime dieci posizioni, con Microsoft al quarto posto grazie al suo valore di 251,2 miliardi di dollari, Facebook al sesto posto con 158,9 miliardi e Tencent – una società per azioni d’investimento le cui filiali forniscono servizi per intrattenimento, i mass media, internet e i telefoni cellulari in Cina – all’ottavo posto con un valore pari a 130,8 miliardi di dollari.