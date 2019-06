Mozilla aggiorna il logo di Firefox

Luca Colantuoni,

Circa un anno fa, Mozilla aveva annunciato l’evoluzione del marchio Firefox, mostrando le possibili alternative per il logo del browser e di altri servizi. Dopo oltre 18 mesi di lavoro e l’aiuto da parte della community, la fondazione ha svelato le versioni finali che verranno introdotte nel corso dell’autunno.

Mozilla aveva spiegato che l’icona della “volpe di fuoco”, usata per il browser, non poteva più rappresentare l’intera famiglia di prodotti. Oltre a Firefox Browser, infatti, sono oggi disponibili un servizio per l’invio di file in forma cifrata (Firefox Send), un servizio che permette di verificare se l’email è stata compromessa (Firefox Monitor) e un servizio che protegge le password (Firefox Lockwise). Il logo del browser è stato rinnovato, ma è ancora una volpe di fuoco che stringe il globo. Il nuovo logo Firefox rappresenta invece l’intera famiglia di prodotti.

Il restyling non riguarda solo il logo. Mozilla ha infatti creato una nuova palette di colori, una nuova forma di sistema che deriva dalla geometria del logo e un nuovo carattere tipografico. È stata inoltre posta attenzione all’accessibilità. I colori e i caratteri per pulsanti e azioni sono ben visibili a chi ha problemi visivi.

Mozilla sottolinea che le novità in arrivo non sono solo estetiche. La missione principale della fondazione rimane invariata, ovvero offrire prodotti che garantiscono privacy e sicurezza durante la navigazione e l’accesso ai servizi. Per il mese di ottobre è previsto il lancio di una versione a pagamento di Firefox con alcune funzionalità premium, tra cui una VPN illimitata.