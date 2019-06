Xiaomi Mi Electric Scooter Pro: 45 Km di autonomia

Filippo Vendrame,

Xiaomi ha portato al debutto il nuovo Mi Electric Scooter Pro. Trattasi dell’evoluzione del suo apprezzato monopattino elettrico Mi Electric Scooter che viene migliorato in alcuni settori chiave. Dal punto di vista del design, il nuovo monopattino elettrico di Xiaomi non differisce molto dal precedente modello. Solo i più attenti sapranno scorgere le differenze. A livello estetico ma anche di contenuti, spicca il nuovo display LED integrato multifunzione per il monitoraggio della corsa.

Ovviamente, permane sempre la possibilità di poterlo piegare rapidamente, cosa che consente di trasportarlo facilmente. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro è una soluzione perfetta per semplificare gli spostamenti nelle caotiche e trafficate città, soprattutto adesso che è stato approvato in Italia il regolamento sulla sperimentazione della micromobilità. Questo nuovo monopattino elettrico è stato ottimizzato da Xiaomi per poter percorrere distanze maggiori. Grazie ad un nuovo pacco batteria ricaricabile, Mi Electric Scooter Pro è in grado di disporre di un’autonomia sino a 45 Km.

La velocità massima è di 25 Km/h. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro è anche in grado di superare salite con inclinazioni sino a 12 gradi. Ovviamente, i valori di autonomia possono variare in funzione del peso del pilota, della velocità mantenuta e del tipo di strada percorsa. Per ottimizzare i percorsi, questo monopattino elettrico dispone sempre di tre modalità di guida.

Facile da condurre, dispone di un doppio sistema di frenata. Posteriormente spicca, infatti, un freno a disco, mentre sulla ruota anteriore sarà lo stesso motore elettrico a frenare l’andatura, andando pure a recuperare energia. Presente anche un comodo faro anteriore.

Mi Electric Scooter Pro sarà disponibile al prezzo di 499 euro a partire dal 18 giugno presso i Mi Store autorizzati. A partire dall’8 luglio, invece, sarà in esclusiva nei punti vendita Unieuro e dal 25 luglio presso tutte le principali catene distributive.