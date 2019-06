iPhone XI: funzione Night Sight come i Pixel

Marco Grigis,

iPhone XI, lo smartphone di alta fascia che Apple potrebbe presentare a settembre, includerà una modalità di scatto notturna, in pieno stile Night Sight dei Pixel di Google. È quanto suggerisce Max Weinbach, il quale ha rivelato alcune indiscrezioni al canale YouTube EverythingApplePro. Verrà quindi introdotta una funzione apposita all’interno di iOS 13, pronta probabilmente ad approfittare della tripla fotocamera del dispositivo.

La modalità Night Sight dei Pixel permette di ottenere immagini di elevata qualità anche in condizioni di scarsissima illuminazione, grazie all’impiego di tecnologie automatizzate per il controllo dell’esposizione e un sistema intelligente di composizione dello scatto a livello del processore. Dopo l’introduzione da parte di Google, anche altri produttori Android hanno deciso di introdurre funzioni analoghe nei loro smartphone, basti pensare a Samsung, Huawei, Xiaomi e molti altri ancora. Ora anche Apple sarebbe pronta a questo impostante passo.

Secondo quanto reso noto, Apple avrebbe intenzione di sviluppare un sistema automatizzato, che non richieda all’utente di attivare la modalità notturna manualmente quando necessario. Grazie ad appositi sensori – oppure al terzo obiettivo time-of-flight, come suggerito da alcune indiscrezioni degli ultimi giorni – lo smartphone sarà in grado di interpretare automaticamente i livelli di luce ed esposizione, attivando o disattivando autonomamente la cattura notturna. La tecnologia targata mela morsicata potrebbe essere realizzata non solo grazie alle nuove ottiche, ma soprattutto sfruttando la potenza del futuro processore A13, quest’ultimo forse in grado di combinare decine di scatti diversi ad altrettanto differenziate esposizioni, per ottenere in pochissimi istanti un’immagine perfettamente bilanciata.

I nuovi iPhone XI, così come già accennato, potrebbero essere presentati il prossimo settembre, nel corso del tradizionale appuntamento di Apple. I device dovrebbero essere accompagnati anche dal successore di iPhone XR, non è però noto se anche quest’ultimo modello verrà promosso alla modalità di scatto notturna.