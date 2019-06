TIM, il lancio del 5G si avvicina

Filippo Vendrame,

Il debutto delle reti 5G di TIM si avvicina. L’operatore ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario proprio incentrato sulle reti di quinta generazione che è stato messo in primo piano all’interno del suo sito ufficiale. Accedendo al sito, si aprirà immediatamente una popup contenente il filmato in questione. Inoltre, sotto il video è presente un link che porta ad una pagina dove gli utenti possono scoprire tutti i vantaggi del 5G.

Ma il dato più interessante è la scritta che compare in piccolo negli ultimi secondi del video. Si legge, infatti, che i servizi 5G saranno disponibili nelle prossime settimane. Trattasi di un indizio molto importante sul fatto che al lancio del 5G di TIM manca davvero molto poco. Del resto, da tempo l’operatore aveva fatto sapere che avrebbe lanciato i suoi servizi di quinta generazione entro l’inizio dell’estate.

Non è chiaro quale possa essere la data esatta per il lancio del 5G ma è lecito immaginare che TIM possa organizzare già nei prossimi giorni un incontro in cui annuncerà tutti i dettagli del debutto della sua nuova rete. Non rimane quindi che attendere pazientemente ulteriori novità da parte dell’operatore anche se appare chiaro che al lancio manca davvero molto poco. Sarà interessante scoprire anche quali saranno le prime città coperte dal 5G di TIM. L’operatore ha sperimentato le reti di quinta generazione a Bari, Matera, San Marino, Torino, Roma, Sanremo e Genova. Tuttavia, al lancio la copertura potrebbe essere anche più estesa.

Tra non molto se ne saprà molto di più. Si ricorda che, al momento, solo Vodafone ha annunciato il lancio della sua rete 5G in Italia. Vodafone che proprio con TIM sta discutendo per una partnership il cui obiettivo è una collaborazione per lo sviluppo congiunto delle reti 5G in Italia.