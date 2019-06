3 Italia: nuova All-In Power Summer Edition

Filippo Vendrame,

3 Italia mette mano al suo listino e lancia una serie di novità per i suoi clienti. Tutte le nuove tariffe sono valide da oggi 17 giugno sino al prossimo 21 luglio 2019. La prima novità tariffaria riguarda Play Special 360 che offre minuti illimitati verso tutti, 2400 SMS e 360 GB di traffico dati in 4.5G a 119,99 euro l’anno. I clienti che la sottoscriveranno potranno usufruire del traffico a disposizione come meglio credono nel corso dell’anno.

Altra novità di 3 Italia, brand di Wind Tre, l’opzione tariffaria Play Tourist. Trattasi di un’offerta dedicata ai turisti che propone 500 minuti di chiamate nazionali, 100 minuti di chiamate verso l’estero, 100 SMS verso tutti e 20 GB di traffico dati a 24,99 euro per 30 giorni. Il costo della SIM è incluso. Play Tourist sarà declinata in due varianti: Red e Blue a seconda dei Pesi esteri verso cui si potrà chiamare. Maggiori dettagli sul sito dell’operatore. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le opzioni tariffarie ricaricabili Play Power, All-in Power e All-in Super Power.

Nessuna variazione nemmeno per quanto riguarda l’offerta FREE che viene ulteriormente prorogata. Con All-in Power Summer Edition e All-in Free Summer Edition, i clienti potranno avere uno smartphone top di gamma Samsung a scelta tra Galaxy S10e, S10, S10+ e Note 9 ed iniziarlo a pagare dopo l’estate. In più i clienti si vedranno attivare All-in Power o All-in Free Power con 100 GB al posto di 60 GB al costo di 11,99 euro al mese, più la rata del telefono e più i 5,99 euro in caso di attivazione del piano FREE. Durata minima contrattuale di 30 mesi.

Solo per i nuovi clienti Super Internet Express 100 Giga che offre 100 GB di traffico dati da usare entro 2 mesi al prezzo di 9,99 euro.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, continua l’offerta Fibra 1000 a 25,99 euro al mese. I clienti di rete fissa potranno attivare All-In Super Power che include minuti illimitati, SMS illimitati e traffico illimitato a 14,99 euro al mese.