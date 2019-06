Ingranditore per schermo smartphone: i migliori

Filippo Vendrame,

Gli schermi degli smartphone oggi sono sempre più grandi, sempre più raffinati e sempre più definiti. Questo significa che oggi è un piacere guardare film o video in generale attraverso di essi. Tuttavia, anche se oggi i display di uno smartphone possono essere, con le giuste proporzioni, quasi più raffinati di quelli delle TV, rimangono sempre piccoli. Se l’obiettivo è guardare poche decine di minuti di filmati consecutivi nessun problema, ma alla lunga gli occhi comunque tendono ad affaticarsi.

Ma se si vuole usare lo smartphone per guardare molti film, esiste un trucco che permette di farlo senza che gli occhi vadano a rimetterci. La soluzione, infatti, è quella di investire pochi euro in semplici accessori chiamati “ingranditori per schermo” o “amplificatori per schermo“. Trattasi di particolari accessori composti da una tavoletta da cui è possibile sollevare due superfici. Quella posteriore, più piccola, permetterà di alloggiare e stabilizzare lo smartphone in posizione orizzontale. Quella anteriore, invece, è una grande lente di ingrandimento che permetterà di ingrandire i contenuti presenti sul display dello smartphone collocato dietro.

In questo modo sarà possibile visualizzare le immagini con dimensioni maggiori.

Ingranditore per schermo smartphone, tutto quello che c’è da sapere

Come scegliere (↑)

La scelta del modello giusto non è difficile, a patto di valutare bene alcuni requisiti. Innanzitutto, la tavoletta deve essere di un buon materiale in modo tale da garantirne la durata nel tempo. In secondo luogo, la lente di ingrandimento deve essere di qualità per offrire un’immagine non solo ingrandita bene ma anche nitida e cristallina. Esistono poi modelli più sofisticati con speaker per migliorare anche la qualità del suono ma l’aspetto più importante da valutare è proprio la bontà del pannello che funge da lente di ingrandimento.

Hbitsae Screen Magnifier (↑)

Hbitsae Screen Magnifier agisce come un proiettore del telefono, ingrandendo lo schermo del telefono da 2 a 4 volte. E’ un prodotto universale, cioè funziona con tutti i modelli di smartphone in commercio.

Pro : facile da usare, universale

: facile da usare, universale Contro: nulla da segnalare

Disponibile in più colori a 16,99 euro. (Compra su Amazon)

KOBWA lente d’ingrandimento lente per smartphone (↑)

KOBWA è una semplice lente di ingrandimento per smartphone, pensata soprattutto per essere portata in giro con facilità. Realizzata in legno, è compatibile sia con gli smartphone Android che con quelli iOS.

Pro : prezzo, universale

: prezzo, universale Contro: un po’ fragile

Forse solo un po’ fragile. Prezzo di 13,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

ASHATA amplificatore display per smartphone (↑)

Questo prodotto di ASHATA adotta la tecnologia ottica francese Fresnel per ingrandire l’immagine del telefono cellulare di 3 volte, mantenendo sempre l’immagine nitida e di qualità. Facile da utilizzare, appare robusto e garantisce la compatibilità con tutti gli smartphone iOS ed Android sul mercato. Comodo lo speaker integrato per migliorare la resa audio.

Pro : qualità immagine, speaker integrato

: qualità immagine, speaker integrato Contro: nulla da segnalare

Un prodotto di qualità che può essere acquistato a 13,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

VBESTLIFE Schermo Amplificatore (↑)

L’amplificatore per display di VBESTLIFE offre una diagonale da 12 pollici e garantisce che le immagini rimangano sempre chiare e di buona qualità. Realizzato in materiale ecologico (TPU + legno) è molto sicuro e facile da utilizzare. Compatibile con tutti gli smartphone in commercio.

Pro : prezzo, universale

: prezzo, universale Contro: nulla da segnalare

Disponibile in molteplici colori al prezzo di 13,99 euro. (Confronta le proposte di Amazon)

La scelta della redazione (↑)

Tra i modelli evidenziati, quello probabilmente da consigliare è quello di ASHATA perché dispone di un amplificatore audio, utile se gli speaker dello smartphone non sono potenti. Tutti comunque, offrono una qualità dell’immagine molto buona. I prezzi sono tutti allineati ma in questo caso la differenza la fa proprio la possibilità di usare un secondo e più potente speaker audio.