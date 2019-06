PlayStation 5 più potente di Xbox Scarlett?

Marco Locatelli,

Ormai il dado o tratto, più o meno. Entrambe le due nuova console Xbox e PlayStation sono state rivelate per quanto riguarda la dotazione hardware, una dotazione tra l’altro molto più simile si quanto si pensasse. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che fra le due proposte una delle due spicchi rispetto all’altra in quanto a potenza di calcolo.

Tra Xbox Scarlett e PlayStation 5 chi vince, quindi? Secondo i giornalisti Andrew Rainer di Game Informer e Colin Moriarty PlayStation 5 è più potente di Xbox Scarlett. Questo sulla base di quanto dichiarato da alcuni team di sviluppo che stanno lavorando sui dev-kit delle due console.

Entrambi i giornalisti non hanno però avuto un’esperienza diretta con le due nuove console, quindi questa informazione va assolutamente presa con beneficio di inventario.

Al momento le specifiche tecniche dettagliate non sono ancora state svelate ma sappiamo di alcuni componenti simili, ad esempio, entrambe le soluzioni videoludiche della prossima generazione saranno dotate di un hard disk SSD per ridurre all’osso i tempi di caricamento e baseranno la loro potenza “di fuoco” su un processore custom AMD Zen 2, inoltre supporteranno la tecnologia e risoluzioni fino a 8K. Confermata ovviamente anche la retrocompatibilità.

PlayStation 5 – che potrebbe non essere il nome ufficiale, abbandonando di fatto per la prima volta nella sua storia la numerazione progressiva – e Xbox Scarlett (probabilmente un solo modello, e non due varianti come volevano i primi rumor) verranno probabilmente presentate nel dettaglio entro la fine di questo anno. Raggiungeranno, invece, gli scaffali dei negozi verso la fine del 2020.

Altro rumor in queste ultime ore relativo a quello che potrebbe essere il prezzo delle due nuove console a detta del noto analista Michael Pachter. Sulla base dei componenti hardware, Pachter prevede un costo di 399 dollari sia per Xbox Scarlett che per PlayStation 5. Ai posteri l’ardua sentenza, in questo caso.