Windows 10, Internet Explorer non sarà rimosso

Filippo Vendrame,

Microsoft sta portando avanti lo sviluppo del nuovo browser Edge basato su Chromium. Tale browser è stato sviluppato anche per fornire alle aziende una piattaforma sui cui poter eseguire tutte le applicazioni web che sono solite utilizzare, senza soffrire di alcun problema di compatibilità. Merito non solo della scelta di voler usare Chromium ma anche della modalità d’uso Internet Explorer che permetterà di eseguire siti Web meno recenti che non supportano le moderne tecnologie.

Una scelta utile soprattutto per le aziende che magari utilizzano ancora vecchie applicazioni web che possono funzionare solamente sui vecchi browser. Sebbene Microsoft abbia intenzione di offrire sul nuovo Edge basato su Chromium un’esperienza d’uso davvero completa a 360 gradi, il gigante del software non avrebbe ancora intenzione di staccare la spina al suo vecchio browser Internet Explorer dalle edizioni consumer o enterprise di Windows 10. Su Reddit, un ingegnere che lavora allo sviluppo del nuovo Edge ha fatto sapere che la casa di Redmond non ha intenzione di rimuovere Internet Explorer da Windows 10 e che il browser continuerà a essere supportato.

Una scelta curiosa ma comunque comprensibile, almeno sino a che il nuovo Edge non avrà davvero preso piede. Il vecchio Internet Explorer 11 è ancora molto utilizzato dalle aziende proprio perché consente loro di eseguire vecchie applicazioni web che ancora utilizzano per le loro attività.

Questo vecchio browser di Microsoft dispone ancora oggi di una quota di mercato superiore all’attuale Edge. Inoltre, è l’unico browser di Microsoft ufficialmente usabile su Windows 7 anche se presto, per questo sistema operativo, arriverà il nuovo Edge.

Il vecchio Internet Explorer, dunque, potrà godere ancora di una vita piuttosto lunga nonostante la sua età.