Microsoft, tasto dedicato ad Office nelle tastiere

Filippo Vendrame,

I tempi cambiano e le tastiere dei PC Windows potrebbero, in futuro, presentare una curiosa novità. Microsoft sta valutando di inserire un tasto dedicato ad Office all’interno delle tastiere. Il nuovo tasto funzionerebbe come una sorta di scorciatoia rapida per le app Office. Al momento è solo un’idea tanto che la casa di Redmond ha condotto un sondaggio tra i tester che hanno avuto modo di provare questa nuova soluzione, per valutarne il gradimento.

Il sondaggio scoperto dal solito attento WalkingCat è stato condotto da Microsoft con lo scopo di raccogliere i feedback di chi ha già testato la tastiera. Dal sondaggio sembrerebbe emergere che il tasto Office andrà a sostituire il secondo tasto Windows sulla tastiera, sul lato destro, oppure il tasto menu. Il sondaggio a cui si può accedere solamente con un account Microsoft, include domande relative alle scorciatoie da tastiera che utilizzano il tasto Office e chiede se i tester vorrebbero vedere questo tasto dedicato sui loro laptop. Microsoft sembra che abbia testato questa novità sui PC con Windows 10 May 2019 Update.

Microsoft ha inserito i tasti Windows nelle tastiere da ben 25 anni e non certifica quelle che non ne dispongono. Si tratterebbe, quindi, di una novità davvero molto curiosa. In realtà, rispecchia solamente i tempi di grandi cambiamenti che sta vivendo Microsoft. Office, ed in particolare Office 365, è centrale nelle strategie della casa di Redmond che sta facendo in modo che diventi una parte importante dell’esperienza di Windows 10.

Non stupisce, dunque, che Microsoft voglia dotare le tastiere di un tasto dedicato ad Office che possa permettere di utilizzarlo più rapidamente.