Sicurezza smart home: cosa non può mancare

Filippo Vendrame,

Le persone sempre di più si stanno convincendo della bontà dei prodotti per le smart home. La domotica, infatti, sta entrando sempre di più all’interno delle abitazioni. I motivi sono molti. Innanzitutto, la presenza di sempre più dispositivi sul mercato. Inoltre, sono proposti a prezzi sempre più bassi e soprattutto sono facili da installare e configurare. Grazie poi all’avvento degli smart speaker, le persone si sono abituate ad avere in casa dispositivi smart e connessi, comprendendone i vantaggi.

Se si vuole rendere la propria casa smart è possibile attingere ad un nutrito elenco di prodotti che possono assolvere a specifiche funzioni. In base alle necessità ed al budget è possibile automatizzare la casa in molti modi. Si può rendere intelligente la gestione del riscaldamento o del raffrescamento. Oppure è possibile rendere smart l’illuminazione di casa. E’ possibile fare davvero di tutto, la vera discriminante è il budget. Tra i prodotti più interessanti ci sono quelli legati alla sicurezza che permettono alle persone di disporre di un sistema di protezione con controllo remoto per avere sempre un occhio in casa anche quando ci si trova lontani. Ecco alcune soluzioni immancabili per chi vuole proteggere la propria casa in modo smart.

Sicurezza smart home, gli immancabili

Vodafone Safety Starter Kit di V-Home (↑)

Vodafone Safety Starter Kit di V-Home è un kit comprensivo dell’hub SmartThings, di una telecamera Wi-Fi, di un sensore multifunzione e di un allarme sonoro oltre ad una serie di servizi. Quando vengono rilevati eventi inaspettati in casa, il sistema invierà una notifiche sullo smartphone, e una chiamata verso i contatti configurati.

Pro : qualità, supporto Vodafone

: qualità, supporto Vodafone Contro: abbonamento dedicato Vodafone richiesto

Possibile seguire in tempo reale quello che succede in casa. Grazie al cloud, le registrazioni sono salvate per 14 giorni. Prezzo di 119,73 euro. (Confronta le offerte su Amazon)

Ring Stick Up Cam Battery HD (↑)

Ring Stick Up Cam Battery HD è una videocamera per la sicurezza compatibile con Alexa. Si può posizionare ovunque e permette di avere sempre sotto controllo quello che succede in casa. Se rileva qualcosa che non va avviserà gli utenti attraverso una notifica sullo smartphone. Permette di registrare video in Full HD. La comunicazione è bidirezionale, cioè è possibile parlare attraverso la videocamera per interloquire con chi è in casa.

Pro : qualità prodotto, integrazione Alexa

: qualità prodotto, integrazione Alexa Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 199 euro. (Acquista su Amazon)

Sistema di Videosorveglianza Arlo Pro 2 HD (↑)

Arlo Pro 2 HD è un Kit di videosorveglianza che include la PRO HD Base Station con 1 videocamera ARLO PRO 2 HD VMC4030P-100EUS, completamente senza fili. La videocamera VMC4030P-100EUS ha una risoluzione massima 1920 x 1080p e zoom digitale 8x, Full Color, CMOS, con bilanciamento ed esposizione automatica e formato video H.264 con angolo visivo di 130°, la visione notturna è possibile grazie a LED da 850nm che permettono di illuminare sino a 7.5 metri con filtro IR cut-off.

Pro : visione notturna

: visione notturna Contro: nulla da segnalare

Ogni videocamera è alimentata con un pacco batterie ricaricabile incluso da 2440mAh. La videocamera è per uso indoor/outdoor con grado di resistenza a polveri e liquidi IP65 e temperature di esercizio da -20° C a 50° C. Prezzo di 369,99 euro. (Trova le promozioni su Amazon)

YI Home Camera (↑)

YI Home Camera è una telecamera di sorveglianza che registra filmati a 1080p per immagini chiare e nitide. L’angolo visuale di 112° garantisce un’ampia copertura. Funzione anche audio bidirezionale grazie a microfono e altoparlante integrati. Grazie ad un sensore ad infrarosso vede anche di notte per proteggere non solo la casa ma anche la sicurezza dei bambini mentre dormono.

Pro : prezzo, qualità filmati

: prezzo, qualità filmati Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 66,99 euro (kit di due videocamere). (Trova gli sconti su Amazon)

Come scegliere (↑)

Molto dipende da quello che si sta cercando. Quasi tutte le videocamere smart permettono di vedere da remoto le immagini in streaming. Alcune però, consentono non solo di registrare i dati in locale ma pure sul cloud per disporre di una memoria storica da usare in caso di necessità. In questi casi, però, spesso è necessario pagare un abbonamento extra.

Possibilmente è meglio puntare su modelli dotati di visione notturna e soprattutto di sensore di movimento in grado di far partire la registrazione quando viene rilevato qualcosa di anomalo. Ovviamente, il costo totale può salire ma trattandosi di prodotti per la sicurezza è meglio puntare su soluzioni affidabili e complete.

La scelta della redazione (↑)

La telecamera Ring Stick Up Cam Battery è sicuramente la scelta più interessante. Possiede tutto quanto serve per essere un buon prodotto per la sicurezza ed in più supporta Alexa e quindi può essere facilmente integrata in un eventuale sistema domotico presente all’interno dell’abitazione. Solo da valutare l’eventuale abbonamento ai servizi cloud a pagamento di Ring.