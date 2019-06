Amazon sconta il Lenovo YOGA 730-13IWL

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di proporre in sconto l’ottimo convertibile Windows 10 Lenovo YOGA 730-13IWL. Questo interessante prodotto potrà essere acquistato al prezzo di 849,99 euro al posto dei canonici 1.199 euro. Un’offerta davvero molto allettante per chi cerca un valido convertibile da poter usare per studio o per lavoro.

Il Lenovo YOGA 730 si caratterizza, infatti, per specifiche tecniche davvero molto valide. La versione proposta in sconto da Amazon dispone di un brillante display touch IPS da 13.3 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel. Oltre che con le dita, gli utenti potranno interagire a schermo con la Lenovo Active Pen per prendere appunti e disegnare. Trattandosi di un convertibile, il display può ruotare per trasformare il computer in una sorta di grande tablet pc.

La prestazioni non sono mai un problema visto che questo convertibile dispone del processore Intel Core i5-8265U abbinato a 8 GB di RAM e a 256 GB di SSD. La scheda grafica è integrata. Il pennino è incluso nella confezione di vendita. Per garantire la massima sicurezza, questo convertibile di Lenovo dispone del lettore di impronte digitali con tecnologia Fingerprint e Windows Hello che garantiscono privacy e sicurezza a 360 gradi.

Il sistema operativo è Windows 10 Home. Un’offerta molto interessante da valutare sicuramente con molta attenzione. Sul sito di Amazon sono specificati tutti i dettagli di questa promozione.

Infine, vale la pena sottolineare che tutti gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere questo computer con la spedizione in 1 giorno.