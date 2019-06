Google, arriva la versione di iMessage per Android

Matteo Tontini,

Google è una macchina che non si ferma mai, sempre pronta a sorprendere i suoi sostenitori: adesso lo fa con Chat, un nuovo servizio di SMS per i possessori di dispositivi Android che comincerà a essere disponibile in Francia e Regno Unito a fine mese.

Chat è un modo più semplice e intuitivo per inviare SMS su Android. Proprio come iMessage, fornisce conferme di lettura e simboli di puntini sospensione per indicare quando le persone stanno digitando un messaggio. Peraltro, consente agli utilizzatori di inviare immagini e video ad alta risoluzione e, sempre come iMessage, permetterà di scegliere di attivare il servizio o di disattivarlo a proprio piacimento. Sanaz Ahari, manager di Android Messages, ha dichiarato:

Anche se siamo soddisfatti di progressi raggiunti, il nostro obiettivo è portare una moderna esperienza di messaggistica agli utenti Android di tutto il mondo, indipendentemente dal dispositivo o dall’operatore.

Il traguardo prefissato da Google è ancora lontano, ma la dichiarazione della società lascia intendere che molti utenti, in paesi al di fuori del Regno Unito e della Francia, avranno presto accesso a Chat: il colosso della ricerca ha infatti confermato che renderà il servizio disponibile ad altri paesi entro quest’anno, ma senza entrare nei dettagli.

A differenza di iMessage, WhatsApp e Signal, RCS – il nuovo protocollo che consente ai vecchi messaggini di farsi multimediali – non offre la crittografia end-to-end, che protegge i messaggi da occhi indiscreti. Google può ancora vedere, tecnicamente, i testi mentre arrivano sui suoi server e questo potrebbe essere un problema per gli utenti Android e i difensori della sicurezza, ma la compagnia di Mountain View sarebbe pronta a rimediare in qualche modo.