Ho. 6,99 anche per gli utenti Iliad

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, seguendo l’esempio recente di Kena Mobile, ha deciso di rivedere le sue offerte operator attack ho. 6,99 e ho 8,9. Nello specifico, ho. 6,99 può essere adesso sottoscritta anche da tutti coloro che effettueranno portabilità del loro numero da Iliad.

Complessivamente, questa offerta può essere, adesso, sottoscritta non solo dai clienti dell’operatore francese ma anche da quelli che provengono dagli operatori virtuali CoopVoce, PosteMobile, Digi Mobil, FastWeb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Digitel e BT Italia. La tariffa ho. 6,99, si ricorda, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al costo di 6,99 euro al mese per sempre.

Per quanto riguarda, invece, ho. 8,99, tale tariffe potrà essere sottoscritta da chi effettuerà la portabilità del proprio numero da Kena Mobile e Daily Telecom. I contenuti sono sempre gli stessi ma in questo caso il canone mensile sale a 8,99 euro.

Con la dicitura 4G Basic si intende una velocità massima sotto rete 4G di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Compresi all’interno dei queste tariffe l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le offerte tariffarie dell’operatore.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nelle edicole convenzionate, oppure acquistate direttamente nei punti vendita dell’operatore virtuale.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito di Ho. Mobile.