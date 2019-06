Tesla Model 3 al motor show del Parco Valentino

Filippo Vendrame,

Tesla è protagonista al salone dell’auto al Parco del Valentino a Torino. In questa quinta edizione, il costruttore americano esporrà la sua nuova Model 3, nell’allestimento Standard Range Plus, l’ultimo reso disponibile in Italia, che offre tanta sostanza ad un prezzo davvero molto interessante.

Questa auto elettrica, infatti, offre un’autonomia con un pieno di energia di 415 Km nel ciclo di omologazione WLTP. Un range che permette di mettere la parola fine all’ansia da ricarica anche grazie alla capillarità dei Supercharger e delle colonnine di ricarica veloce degli altri operatori infrastrutturali. La Model 3 Standard Range Plus garantisce anche una sana dose di sportività grazie ad una velocità massima di 225 km/h e ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5.2 secondi. Il sistema Autopilot è di serie e tra gli optional è disponibile il pacchetto che abilita le funzionalità avanzate di assistenza alla guida.

Il prezzo di listino della Model 3 Standard Range Plus in Italia è di 48.500 euro che può scendere a 44.500 euro o a 42.500 euro sfruttando gli ecoincentivi messi a disposizione dal Governo Italiano. Aggiungendo 6.700 euro è possibile abilitare le funzionalità avanzate di assistenza alla guida. Optional attivabile da remoto anche in una fase successiva all’acquisto.

Come detto, nessun problema di ansia da ricarica grazie alla rete Supercharger. Più nello specifico, ci sono più di 430 stazioni Supercharger in Europa con più di 3.600 colonnine, a cui vanno sommate le più di 1.000 strutture ricettive quali alberghi o ristoranti che hanno installato colonnine Tesla, una rete che si aggiunge ai molti altri metodi di ricarica, primo fra tutti la ricarica domestica.

La Tesla Model 3 potrà essere ammirata allo stand 44 dal 19 al 23 giugno. L’ingresso alla fiera è gratuito.