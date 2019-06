Vodafone, buono Amazon da 50 euro per la FTTH

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che fossero intenzionati ad attivare un contratto di rete fissa con Vodafone. Più nello specifico, attivando il piano “Internet Unlimited Digital Edition“, ma solo in versione FTTH (Fiber To The Home), l’operatore offrirà un buono sconto da 50 euro da spendere su Amazon.it.

Per ottenere il buono, il cliente dovrà sottoscrivere anche l’opzione “Vodafone Ready“. Questa interessante novità sarà valida solamente sino al prossimo 24 giugno 2019. Il buono, però, potrà essere richiesto solamente per le attivazioni effettuate online e non nei negozi dell’operatore. Questo specifico piano tariffario, si ricorda, permette di disporre di una linea Internet in fibra ottica con una velocità sino a 1 Gbps in download. Le chiamate sono a consumo. Il costo dell’offerta è di 27,90 euro al mese.

Vodafone Ready, invece, offre il modem incluso ed un servizio di assistenza tecnica. L’attivazione online prevede l’abilitazione di default di questo servizio.

In aggiunta, incluso nell’abbonamento anche un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus. Aggiungendo 5 euro in più al mese sarà possibile disporre di chiamate nazionali illimitate.

Le città in cui è disponibile la rete FTTH di Vodafone sono: Milano, Bresso, Buccinasco, Opera, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rozzano, Corsico, Cornaredo, Pioltello, Segrate, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone, Bologna, Torino, Beinasco, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Settimo Torinese, Venaria Reale, Bari, Catania, Cagliari, Perugia, Venezia, Napoli, Padova, Palermo, Genova, Monza, Udine, Castenaso, Castel Maggiore, Collegno, Prato, Siracusa, Sassari, Busto Arsizio, Novara, Alessandria, Salerno, Bollate, Brindisi, Ferrara, Imola, Parma, Pescara, Rho, Rivoli, Verona, Sondrio, Brescia, Pisa, Terni, Latina, Treviso, Selargius, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Reggio Emilia, Ancona, Grosseto, Lecce, Varese, Livorno, Casalecchio di Reno, Messina, e Pavia.

Maggiori dettagli dell’offerta sul sito di Vodafone.