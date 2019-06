Amazon sconta l’ultrabook Huawei MateBook D

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che stanno cercando un buon laptop Windows 10 da acquistare sia per studiare che per lavorare. Amazon, infatti, ha deciso di mettere in sconto, ma solo per la giornata di oggi, il modello Huawei MateBook D al prezzo di appena 499,99 euro. Un prodotto davvero molto interessante e caratterizzato da specifiche tecniche di buon livello, tali da permettere di disporre di una buona esperienza d’uso in un po’ tutte le situazioni.

Il Huawei MateBook D si caratterizza per un display da 15,6 pollici con risoluzione 1080P IPS FHD (1920×1080 pixels), angolo di visione di 178° e rapporto screen-to-body dell’83%. Nessun problema dal punto di vista delle prestazioni grazie al processore Intel Core i3 di ottava generazione abbinato a 8 GB di RAM e a 256 GB di SSD. Huawei MateBook D offre un design unibody in metallo, cosa che rende l’intero PC elegante e di qualità.

Gli acquirenti apprezzeranno anche la buona riproduzione sonora grazie al sistema Sound System Dolby Atmos che minimizza le distorsioni e offre effetti sonori ricchi e definiti per creare un’esperienza a livello del cinema.

Huawei MateBook D garantisce anche una buona autonomia, sino a 7,5 ore di video, grazie alla batteria integrata da 43.3 Wh. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Un laptop, quindi, molto interessante che gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere rapidamente grazie alla spedizione in 1 giorno.

Maggiori dettagli sul prodotto e sull’offerta speciale sono disponibili all’interno della scheda del laptop sul sito ufficiale di Amazon.it.