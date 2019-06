Fifa 19 Global Series, battuto record spettatori

Marco Locatelli,

Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hanno comunicato che le EA SPORTS FIFA 19 Global Series hanno ottenuto 61 milioni di views totali da parte del pubblico di tutto il mondo, con un aumento del 24% rispetto alla scorsa edizione, per un totale di oltre 682 milioni di minuti visualizzati, dato annuale superiore del 60% rispetto alle precedenti Global Series.

L’enorme crescita del pubblico è stata frutto del coinvolgimento di 17 campionati ufficiali contro gli 8 della scorsa edizione, oltre che della prima eChampions League in collaborazione con la UEFA che ha incoronato NYC_Chris come primo campione del torneo e della prima edizione della FIFA eNations Cup.

Siamo entusiasti di vedere la community seguire le EA SPORTS FIFA 19 Global Series con numeri così grandi” ha spiegato Brent Koning, FIFA Competitive Gaming Commissioner. “La nostra partnership con la FIFA, la UEFA e 17 tra le leghe più prestigiose al mondo eleva la connessione del nostro mondo con il calcio reale e attrae un pubblico di partecipanti e spettatori senza precedenti. Adesso per i primi 128 classificati delle FIFA 19 Global Series è giunto il momento di sfidarsi per diventare campioni della FIFA eWorld Cup 2019 La crescita costante del numero di spettatori è la conferma dell’enorme interesse per il competitive FIFA e dell’importanza degli eSports nel panorama calcistico di tutto il mondo” ha spiegato Christian Volk, Director eFootball & Gaming della FIFA. “Non vediamo l’ora di accogliere i migliori 32 videogiocatori de EASPORTS FIFA 19 alla eWorld Cup di quest’estate e di consegnare il trofeo al vincitore di questa incredibile stagione.

I FIFA 19 Global Series Playoff si disputeranno tra il 5 e 7 luglio ad Amburgo per il girone Xbox One e tra il 12 e il 14 luglio a Berlino per il girone PlayStation 4. I primi 128 videogiocatori della classifica delle Global Series (64 su Xbox One e 64 su PlayStation 4) tra cui F2Tekkz, Rogue Msdossary, FCB nicolas99fc e Vitality Maestro, saranno messi a dura prova per superare i Playoff e staccare un biglietto per la FIFA eWorld Cup 2019 in programma alla O2 Arena di Londra 2 al 4 agosto. Sul sito ufficiale la lista completaa dei partecipanti.

Nel corso di tutta la stagione FIFA 19 ha dato la possibilità ai videogiocatori di condividere il divano con i campioni più affermati, di scoprire le loro storie, svelando la fatica e la preparazione che richiede ogni sfida, e di tenere d’occhio la classifica per PlayStation 4 e Xbox One.

F2Tekkz, primo in classifica per 28 settimane consecutive nel girone Xbox One, e FCB nicolas99fc, che ha guidato il girone PlayStation 4 per 21 settimane, si batteranno con altri 126 aspiranti campioni, ma soltanto 32 di loro accederanno alle fasi finali che decreteranno il Campione della eWorld Cup 2019.