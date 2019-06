Galaxy Note 10, fotocamera a tripla apertura?

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul design dei Galaxy Note 10, in particolare sullo schermo Infinity-O con un foro al centro. Un noto leaker ha ora fornito interessanti informazioni su due possibili novità hardware, ovvero la fotocamera posteriore con apertura variabile e la tecnologia Sound on Display.

I Galaxy S9/S9+, annunciati da Samsung al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, integrano una fotocamera posteriore da 12 megapixel con Dual Aperture. Il nome indica la presenza di un obiettivo in grado di scegliere l’apertura (f/1.5 o f/2.4) in base alle condizioni di luce. La stessa tecnologia è stata riproposta con il Galaxy Note 9 e la serie Galaxy S10. Secondo il leaker Ice Universe, gli ingegneri del produttore coreano hanno sviluppato un obiettivo con tre aperture: f/1.5, f/1.8 e f/2.4. Ciò dovrebbe migliorare la qualità degli scatti nei casi intermedi (f/1.8), quindi non in presenza di luce troppo forte (f/2.4) o troppo debole (f/1.5).

La serie Galaxy Note 10 avrà probabilmente cornici molto piccole. Oltre alla fotocamera frontale in-display e il lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, Samsung avrebbe previsto anche l’uso della tecnologia Sound on Display, grazie alla quale è possibile eliminare la capsula auricolare. Questa soluzione permette di trasmettere il suono attraverso il vetro mediante vibrazioni. In pratica l’intero schermo diventa un altoparlante. Il secondo altoparlante, necessario per aver un audio stereo, verrà posizionato lungo il bordo inferiore.

I due Galaxy Note 10 dovrebbero avere uno schermo Dynamic AMOLED da 6,3 e 6,75 pollici, processori Snapdragon 855 e Exynos 9825, fino a 12 GB di RAM e fino a 1 TB di storage. Quasi certa l’eliminazione del jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. L’annuncio è previsto per il 7 agosto a New York, ma la data deve essere ancora confermata da Samsung.