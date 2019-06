Con Satispay si paga la rassegna stampa mattutina

Filippo Vendrame,

Satispay, l’app tutta italiana che ha rivoluzionato il modo di pagare con lo smartphone, offre una nuova opportunità a tutti i suoi utenti. Attraverso il servizio “Pagamenti Automatici“, l’app permette il pagamento dell’abbonamento a Good Morning Italia, il servizio di informazione che ogni mattina seleziona i fatti più importanti della giornata e li invia tramite email e app agli abbonati.

Il servizio “Pagamenti Automatici” permette di attivare pagamenti ricorrenti rapidamente e senza alcuna difficoltà o pensiero per il futuro. Una soluzione molto smart che permette agli utenti di Satispay di saldare in maniera estremamente rapida e semplice pagamenti ricorrenti come ad esempio utenze di luce e gas o telefoniche o servizi in abbonamento. Tra questi “Good Morning Italia”, l’innovativo daily briefing che ogni mattina effettua una selezione ragionata e imparziale delle notizie più rilevanti del giorno, tratte dai maggiori quotidiani e siti italiani e stranieri, per permettere ai suoi abbonati di affrontare la giornata in modo smart e preparati.

Attivare l’abbonamento è davvero molto semplice. Gli interessati dovranno accedere al sito di Good Morning Italia, selezionare Satispay tra i sistemi di pagamento, aprire l’app ed autorizzare il servizio a effettuare automaticamente l’addebito dell’abbonamento sul proprio account Satispay. L’acquisto autorizzato sarà immediatamente visibile all’interno dell’app da cui è possibile tenere sotto controllo tutti i pagamenti ricorrenti attivi.

Per l’avvio della partnership, Good Morning Italia ha attivato sul primo abbonamento acquistato con Satispay un Cashback pari al costo del primo mese.

Andrea Allara, Chief Business Development Officer di Satispay:

Siamo molto contenti dell’adesione di Good Morning Italia al nostro servizio, essendo entrambe realtà nate per offrire un servizio per gestire il proprio tempo e le proprie giornate in modo smart. Il desiderio di rendere più semplice la vita dei lettori in un mondo dove ci si deve sempre più destreggiare tra un’infinità di informazioni, coincide perfettamente con la mission di Satispay di semplificare la vita delle persone.

Beniamino Pagliaro, founder di Good Morning Italia:

La nostra missione è stata da sempre rendere più facile l’accesso all’informazione e aiutare i nostri abbonati a capire il mondo. Sappiamo che più saremo bravi a offrire un servizio semplice, più faremo contenti i nostri abbonati: Satispay ci aiuterà in questo percorso. Inoltre, l’importante base utenti di Satispay potrà scoprire Good Morning Italia e iniziare la giornata con l’informazione di qualità.