Strangers Things 3: quando su Netflix Italia

“Stranger Things”, una delle più acclamate serie originali della piattaforma Netflix, sta per tornare con la sua terza stagione. L’acclamata produzione, ambientata negli anni ’80 e per questo molto amata dai nostalgici, sta per portare gli spettatori nella calda estate del 1985. Cosa accadrà ai personaggi e, soprattutto, quando saranno disponibili gli episodi in Italia?

Così come tutte le produzioni originali targate Netflix, anche “Stranger Things” vedrà una distruzione contemporanea della terza stagione nei Paesi in cui il colosso dello streaming opera. Tutti gli episodi saranno disponibili dalla prima giornata di distribuzione, per assecondare anche le necessità dei bing-watcher. Di seguito, qualche informazione utile.

Stranger Things 3: quando in Italia

La terza stagione di “Stranger Things” sarà disponibile in Italia dal 4 luglio 2019, così come nel resto del mondo. La data non è probabilmente casuale: si tratta infatti della data in cui gli Stati Uniti festeggiano il Giorno dell’Indipendenza e, non a caso, la stagione del telefilm sarà proprio ambientata in estate.

A differenza delle due precedenti stagioni, ambientate perlopiù in periodo autunnale e quindi rese disponibili al pubblico attorno alle celebrazioni di Halloween, la nuova serie di episodi riprende i ragazzi di Hawkins nella calda stagione del 1985. La scelta di una release estiva è quindi completamente dipendente dalla trama, una decisione che ha portato però gli appassionati ad attendere più di un anno prima di poter ammirare le nuove puntate dello show.

Stranger Things 3: i dettagli già emersi

Non sono ancora emersi grandi dettagli sulla terza stagione di “Stranger Things”, con una trama ancora per molti versi del tutto top-secret. Da quanto si apprende dai trailer e dai teaser rilasciati da Netflix, il gruppo di Hawkins è finalmente tornato unito, dopo gli eventi che hanno portato all’ultima season finale. Undici vive finalmente la sua vita da ragazza normale, senza più doversi nascondere agli abitanti della sua cittadina, grazie anche al supporto degli amici e del padre adottivo, lo sceriffo Hopper. I contenuti già pubblicati, però, non permettono di comprendere quali nuove sfide dovranno affrontare i ragazzi: cosa ne è stato del Sottosopra e delle sue creature, dal Demorgone al Mostro Ombra?

Netflix ha però voluto rilasciare una breve sinossi, per incuriosire gli spettatori:

È il 1985 a Hawkins, Indiana, e il caldo estivo si fa sentire. La scuola è finita e c’è un nuovissimo centro commerciale in città. I ragazzi di Hawkins stanno crescendo e le dinamiche amorose incrinano i rapporti del gruppo, che deve imparare a crescere senza allontanarsi. Nel frattempo il pericolo si avvicina. Quando la città viene minacciata da nemici nuovi e vecchi, Undici e i suoi amici si ricordano che la minaccia è sempre dietro l’angolo e sta crescendo. Ora si dovranno unire e cercare di sopravvivere, ricordandosi che l’amicizia è più forte della paura.

Non ultimo, la piattaforma ha anche rilasciato i titoli degli otto episodi che formano la stagione:

Suzie, mi ricevi? Incubi Il caso della bagnina scomparsa La sauna L’origine Il compleanno Il morso La battaglia di Starcourt.

L’appuntamento è quindi alla mezzanotte del 4 luglio 2019.