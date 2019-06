Windows 10, il PC dirà se è compatibile all’update

Filippo Vendrame,

Microsoft ha adottato un approccio molto cauto per quanto riguarda la distribuzione di Windows 10 May 2019 Update. La società, prima di avviare il rollout, si è presa un mese di tempo in più per testare con calma l’aggiornamento e anche la distribuzione vera e propria è stata molto lenta, soprattutto all’inizio. L’obiettivo di questa cautela era quello di evitare il ripetersi dei problemi avvenuti con Windows 10 October 2018 Update.

Addirittura, il gigante del software ha cambiato approccio, modificando le policy di Windows Update. Dovranno essere gli utenti ad autorizzare il download e l’installazione dell’aggiornamento attraverso una procedura manuale. Tuttavia, nonostante Windows 10 May 2019 Update sia adesso disponibile per tutti, alcuni utenti non sono ancora in grado di vederlo e di installarlo. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che alcuni PC non risultano essere ancora compatibili al 100% con l’aggiornamento a causa di alcune problematiche varie, generalmente legate al loro hardware.

Sembra che adesso Microsoft abbia voluto fare un ulteriore passo in avanti avvisando preventivamente gli utenti che dispongono di PC non compatibili. Sino ad oggi, questi utenti semplicemente non vedevano l’aggiornamento all’interno di Windows Update, cosa che lasciava il dubbio a loro che ci fosse un qualche problema.

Adesso, sembra che gli utenti vedranno all’interno di Windows Update un messaggio molto chiaro che l’aggiornamento a Windows 10 May 2019 Update è disponibile ma che il loro PC non è compatibile con la sua installazione. Un messaggio volto ad offrire migliore trasparenza a tutti coloro che utilizzano macchine Windows 10 ma che non riescono ad installare l’aggiornamento.

Si ricorda, infine, che per avviare il download e l’installazione di Windows 10 May 2019 Update bisogna recarsi in Windows Update ed effettuare la ricerca manuale degli aggiornamenti. Se il PC è compatibile, l’aggiornamento verrà segnalato e a quel punto gli utenti potranno, manualmente, avviarne l’installazione.