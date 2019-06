Amazon Prime Day 2019 ufficiale: 15 e 16 luglio

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day 2019 è finalmente ufficiale. Uno degli eventi più attesi dai clienti del colosso dell’ecommerce si terrà nelle date del 15 e 16 di luglio. Trattasi di 48 ore di sconti no stop dedicati agli iscritti al programma Amazon Prime che potranno beneficiare di oltre un milione di offerte a livello globale. Nessun problema per i non iscritti al programma in abbonamento di Amazon. Amazon Prime offre i primi 30 giorni gratis. Dunque, sarà possibile iscriversi, approfittare degli sconti e poi recedere senza dover pagare nemmeno un centesimo. Come tradizione, Webnews seguirà da vicino l’Amazon Prime Day suggerendo ai lettori tutti i migliori prodotti in sconto per non perdere la possibilità di fare qualche buon affare.

Amazon Prime Day 2019, dettagli

Il Prime Day comincerà alle 00:00 di lunedì 15 luglio fino alla mezzanotte del 16 luglio. Ci saranno offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi. Questo significa che in alcuni casi, solo i più rapidi sapranno approfittare degli sconti. Sarà anche possibile accedere alle offerte Prime Day più convenienti di sempre sui dispositivi Amazon.

Ci saranno sconti su TV, dispositivi per la casa intelligente, cucina, alimentari, giocattoli, moda, arredamento e tantissimo altro ancora. Con più di un milione di offerte in tutto il mondo, questo Prime Day sarà anche il più speciale di sempre con sconti sui dispositivi Amazon. L’edizione 2019 dell’Amazon Prime Day proporrà anche una serie di novità.

In particolare, Amazon metterà in rilievo i Lightning Deals. Durante il Prime Day saranno disponibili oltre un milione di deal a livello globale, tra cui le Offerte WOW. Questi deal includeranno prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente.

Si ricorda, infine, che l’abbonamento Amazon Prime, oltre all’accesso a sconti esclusivi, offre le spedizioni in 1 giorno e l’accesso ad una serie di servizi di valore aggiunto come Prime Video, Twitch Prime, Prime Reading e tanto altro.