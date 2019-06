Filippo Vendrame,

La settima edizione del Web Marketing Festival si è appena conclusa facendo segnare numeri da record. Il più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale ha fatto registrare, in questa edizione 2019, oltre 21 mila presenze. Un dato che già da solo fa comprendere il successo della tre giorni. Ma c’è molto di più perché al Web Marketing Festival hanno partecipato 500 tra sponsor e partner italiani e internazionali e si sono tenuti più di 70 eventi di formazione, business e networking. Inoltre, nel Mainstage si sono tenuti concerti live e panel dedicati a importanti temi di attualità con ospiti prestigiosi tra cui Roberto Saviano, Domenico Lucano, Diletta Leotta, madrina e co-conduttrice, Alessandro Benetton, Bibop G. Gresta, Paolo Cevoli e molti altri.

Ed è proprio dal palco principale che Cosmano Lombardo, Ideatore del Festival e CEO e Founder di Search On Media Group, ha voluto spiegare la doppia anima del WMF: un acceleratore di formazione, di educazione e di cultura in grado di connettere e integrare il mondo dell’innovazione digitale con quello dell’innovazione sociale.

Abbiamo preso posizione: le 21.000 presenze nei tre giorni del WMF dicono che siamo stati in tanti a prendere posizione. Ci siamo schierati per un presente e un futuro all’insegna dell’occupazione, del lavoro, della formazione e dell’innovazione nel senso più ampio del termine. Abbiamo preso posizione: ogni azione e attività deve mettere al centro la costruzione della società. Siamo stanchi di applicazioni personalistiche del web, di utilizzi errati della tecnologia, dello sfruttamento degli strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni false, dell’avanzamento delle mafie, di azioni e attività che vadano contro la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Abbiamo visto e toccato con mano quanto le imprese italiane, la ricerca italiana, il genio e la creatività italiana stiano facendo la differenza. Grazie a chi sta credendo in questo acceleratore di innovazione digitale e sociale e sta lavorando insieme a noi per la costruzione del futuro: WMF significa anche We Make Future.

La formazione al centro

La formazione è stata il baricentro della tre giorni. La settima edizione del Web Marketing Festival ha proposto un’offerta formativa mai così ampia. A permettere di ottenere questo risultato, la partecipazione di oltre 500 speaker ed esperti provenienti da tutto il mondo. Inoltre, sono state messe a disposizione più di 55 sale formative, ognuna realizzata per dettagliare ed esplorare i più recenti trend dell’universo dell’innovazione.

Tra le novità di questa edizione, le sale dedicate a temi come Robotica, Influencer Marketing, eSports and Gaming, Design, Digital Transformation, Sostenibilità, Urban Tech, Energia e Terzo Settore. Sale che hanno affiancato quelle canoniche dedicate al Content Marketing, SEO, Social Media Strategies, E-Commerce, Startup ed a 5 eventi formativi che hanno preso il nome dalle realtà che li hanno realizzati: Salesforce, SEOZoom, CNA, Architecta e la Sala Video Strategy, realizzata da Mediaset e Infinity.

Tra i relatori che hanno partecipato all’interno delle sale formative, David Puente (Open), Alessandro Gallo (Linkedin), Lisa Di Sevo (PranaVentures), Andrea Fontana (Storyfactory), Luisella Giani (Oracle), Simone Tomassetti (Twitter), Larry Kim (MobileMonkey), Federica Brancale (inTarget), Monica Orsino (Microsoft) e i rappresentanti di brand leader come Alitalia, Barilla, Benetton, Booking.com, Burger King, Cisco, Enel, Gameloft, Intel, Lenovo, L’Oréal, Microsoft, Nielsen, Oracle, Reply, Porche Italia, Zalando e molti altri.

Web Marketing Festival: prima giornata

Il concerto dei The Dark Machine, tribute band dei Pink Floyd ha dato il via ai lavori della settima edizione del Web Marketing Festival. Il concerto è stato l’occasione per ricordare il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino. Subito dopo la conclusione del concerto, è salito sul palco Roberto Saviano che ha parlato di disinformazione e fake news. Al termine del talk, Saviano si è poi confrontato con Cosmano Lombardo sul rapporto tra comunicazione digitale e cultura della legalità e su come il web possa avvicinare il grande pubblico a questi temi, creando una memoria collettiva.

Nel corso della prima giornata di sono poi alternati sul palco speaker come Alessandro Di Gregorio, Andrea Buffoni, Domenico Lucano, Alessandro Benetton e Daniele Pucci. Momenti di intrattenimento con la Human Beatbox di Giuseppe “Azel” Cuna e con la performance di virtual painting di Anna Zhilyeva.

Web Marketing Festival: seconda giornata

La seconda giornata si è aperta con il concerto live dei Queen Mania, considerato il miglior tributo europeo alla band britannica. Ad affiancare Cosmano Lombardo nella conduzione della giornata dedicata alla tecnologia, alla robotica e alle eccellenze femminili del settore è stata Diletta Leotta, madrina del WMF19.

Il primo panel della giornata ha visto l’intervento di Paolo Ciotti (HP) che ha illustrato i Megatrends del 2019. La parola è poi andata a Lorenzo De Michieli dell’IIT, direttore del Rehab Technologies Lab, che ha presentato l’esclusivo esoscheletro robotico, un dispositivo che permette a pazienti con problemi motori di tornare a camminare. Nella mattinata si è tenuto anche il panel Women & Tech, un approfondimento sul mondo dell’innovazione tecnologica che ha visto le donne assolute protagoniste. A tenere il loro speech eccellenze del mondo tech come la ricercatrice italiana Chiara Cocchiara (EUMETSAT), Melanie Rieback (Radically Open Security) e Luisa Rizzo, 16enne disabile campionessa di drone racing. La 16enne è stata premiata con il WMF Awards 2019 – Zero Barriere.

Nel pomeriggio spazio al tema della sostenibilità ambientale con lo show di apertura dei “The Silent Beat”, un gruppo di ballerini sordi che hanno dedicato la loro esibizione alla salvaguardia del pianeta; al termine dello spettacolo Pietro Milillo (NASA) è intervenuto raccontando del profondo legame tra le nuove tecnologie e la tutela dell’ecosistema.

A concludere il panel sull’ambiente l’intervento di Bibop G. Gresta, co-founder di Hyperloop Transportation Technologies, l’azienda che sta reinventando il sistema di trasporto a livello globale.

Successivamente il palco del Mainstage è stato il teatro della fase finale della Startup Competition, la competizione per Startup più grande d’Italia.

La vittoria del premio del pubblico, 10.000€ corrisposti in consulenza da parte della Search On Media Group, è andata a Ventur, startup prodotta dalla The Edge Company, un flight safety system per la prevenzione del bird strike ed intrusioni di droni nel perimetro aeroportuale. Il premio della giuria Unicredit StartLab, del valore di 75.000€ non corrisposti in denaro, è stato invece assegnato a Patch AI, una piattaforma di e-Health per studi di sperimentazione sui farmaci dotata di intelligenza artificiale.

La seconda giornata si è conclusa con uno show tutto da ridere condotto da Cristiano Pasca, che ha presentato la cerimonia dei WMF Awards – I premi del Web Marketing. Riconoscimenti per Lorenzo Tugnoli, fotoreporter vincitore del premio Pulitzer per i suoi reportage nelle zone di conflitto che ha vinto il WMF Award Visual, e Cristian Zaccardo, che si è aggiudicato il premio Sport. Durante la consegna dei premi tanta ironia con gli sketch dei ragazzi di Casa Surace, I Sansoni e I Soldi Spicci.

Web Marketing Festival: terza giornata giornata

Nella terza e ultima giornata dell’evento, spazio ad accessibilità, legalità e robotica. La mattinata è stata aperta dall’esibizione della Sand Artist di Erica Abelardo per poi proseguire con gli ospiti del Premio Nazionale Borsellino – consegnato a Valentino Giampaoli e Eleonora Magno, rispettivamente artista e preside dell’istituto che hanno creato e promosso l’opera “Il sorriso”, un monumento scolpito in pietra dedicato a Falcone e Borsellino rimasto in esposizione durante il WMF.

Sul tema accessibilità digitale è intervenuta Serena Conte, donna sorda che, a nome dell’ENS – Ente Nazionale Sordi – ha tenuto un intervento sull’inclusione sociale dei sordi in riferimento alle nuove tecnologie.

L’ultimo panel del WMF si è concentrato sul rapporto tra uomo, spazio e robotica: Luca Rossettini di D-Orbit ha presentato il primo progetto orbitale al mondo in grado di organizzare e gestire la logistica dei satelliti, Gianmarco Veruggio (CNR e Scuola di Robotica) ha parlato di roboetica, ovvero dei problemi etici e sociali conseguenti alla rivoluzione robotica. A concludere il panel l’emozionante talk ispirazionale di Roberto Zanda, atleta paralimpico che oggi, grazie ai suoi arti robotici, è tornato a correre.

Al comico Paolo Cevoli l’ultimo atto prima dei saluti.

We Make Future

We Make Future – “creiamo il futuro” – è un claim che il Web Marketing Festival, anche nel 2020 e in piena continuità con quanto realizzato fino ad oggi, tradurrà in realtà continuando a mettere al centro la formazione e il miglioramento della società a 360°. Senza timori di sorta e cercando, anno dopo anno, di abbracciare e coinvolgere un numero sempre crescente di persone.

Lo ha ricordato ancora una volta Cosmano Lombardo, affiancato da tutto il team del WMF, nel chiudere il sipario di un’edizione 2019 da record.

L’appuntamento è già lanciato: l’Innovazione non si ferma.