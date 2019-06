Instagram porta gli annunci nella sezione Esplora

Candido Romano,

Più del 50% degli utenti su Instagram utilizza Esplora ogni mese: per questo la società ha annunciato che nei prossimi mesi introdurrà gli annunci pubblicitari nei feed di Esplora. Questa è una delle sezioni sicuramente perfette per scoprire nuovi contenuti sul social, fare acquisti e connettersi con le persone, brand e Creator. È il luogo dove vanno le persone quando vogliono vedere foto e video relativi ai loro interessi da account che non seguono.

I dati dicono che oggi l’80% delle persone segue un brand su Instagram e usano Esplora per trovare nuovi contenuti, ma anche marchi e prodotti. Si sa che su Instagram i marchi sono centrali: che si tratti di fare Shopping, guardare le loro Storie o scoprire le ultime tendenze, le persone entrano in contatto attivamente con i propri brand preferiti.

Sicuramente è una nuova opportunità per gli inserzionisti per far parte di ciò che è culturalmente rilevante e di tendenza, raggiungendo un nuovo pubblico. Gli inserzionisti possono quindi ampliare le loro campagne utilizzando i posizionamenti automatici con un semplice opt-in per raggiungere gli utenti nella sezione Esplora. Instagram dice inoltre che introdurrà gli annunci in maniera graduale.

Dopo aver cliccato su una foto o un video in Esplora, le persone inizieranno a vedere gli annunci come parte della loro esperienza di navigazione, proprio come nel feed principale. Instagram ha dichiarato che gli utenti avranno comunque il controllo sugli annunci che vedono. Continua quindi la trasformazione del social in passato dedicato alle immagini, che si sta aprendo sempre di più all’e-commerce e ora alla pubblicità. Si legge in una nota ufficiale:

Instagram vuole rendere la sezione Esplora il posto migliore per le persone per scoprire qualcosa di nuovo e per le aziende per entrare in contatto con potenziali clienti e, a tal fine, continuerà ad investire in questo progetto.