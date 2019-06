Offerta Amazon Prime: Soundcore Wakey & Infini Pro

Filippo Vendrame,

Per i soli iscritti al programma Amazon Prime, arrivano due esclusive davvero molto ghiotte. Sino al prossimo 24 luglio, gli iscritti potranno acquistare la soundbar Soundcore Infini Pro e lo speaker multifunzione Soundcore Wakey. Si ricorda che Soundcore è un marchio di Anker.

Soundcore Infini Pro

Soundcore Infini Pro è la prima soundbar Dolby Atmos all-in-one al mondo. Trattasi di una tecnologia in grado di esaltare l’audio ad un livello di sala cinematografica. I due subwoofer integrati, driver per medie frequenze e tweeter sono combinati a doppie porte reflex per fare in modo che funzionino in tandem con Dolby Atmos. Questa straordinaria combinazione alimenta un suono dalla chiarezza, intensità, profondità e dettagli sorprendenti.

L’audio bilaterale arriva da un cavo singolo e consente di regolare il volume della soundbar tramite il telecomando della TV. Grazie al Bluetooth 5 è possibile collegare velocemente la soundbar ad uno smartphone o ad un qualunque altro dispositivo mobile. Inoltre, grazie all’app Soundcore sarà possibile gestire con facilità la riproduzione dell’audio. Sino al 24 luglio, dunque, solamente gli iscritti al programma Amazon Prime potranno acquistare questo prodotto al prezzo di 219,99 euro.

Soundcore Wakey

Soundcore Wakey è uno speaker multifunzione vestito da sveglia. Questo prodotto, infatti, racchiude al suo interno molteplici funzionalità. Il pannello anteriore di Wakey è dotato di un display LED che adatta la sua luminosità ai livelli di luce ambientale e di una barra a sfioramento che consente di posticipare la sveglia, regolare il volume e accedere alla radio FM e al Bluetooth. La sveglia include ben 15 suonerie singole. Questo prodotto dispone pure di un caricatore wireless oltre a due porte USB, nascoste sul retro per caricare un maggior numero di dispositivi.

Grazie al Bluetooth 5 è possibile collegare facilmente uno smartphone per ascoltare la musica direttamente dallo speaker. Disponibile una comoda app per la gestione del dispositivo.

Sino al 24 luglio, gli utenti Amazon Prime potranno acquistare Soundcore Wakey in esclusiva a 99,99 euro.