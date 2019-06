Samsung lancia nuovi monitor per business e gaming

Antonino Caffo,

Samsung ha svelato i nuovi monitor 2019, in tutto tre modelli, Samsung Space Monitor con funzione Zero Height Adjustable Stand, CRG9 che è un Super Ultra Wide ad alta risoluzione e infine l’UR59C, il primo 4K UHD curvo da 32”.

Partiamo dallo Space Monitor: un design elegante e funzionalità puntate a ottimizzare la visualizzazione del contenuto sullo schermo. Il nuovo monitor incorpora una soluzione salva spazio, un supporto a morsetto che si fissa alla scrivania e può essere inclinato avanti e indietro liberando spazio. C’è poi la Zero Height Adjustable Stand, che garantisce versatilità con il supporto a braccio mobile, per agganciare il monitor alla parete.

Ma, come anticipato, tra le novità del 2019 c’è CRG9, il primo gaming monitor Super Ultra-Wide ad alta risoluzione in formato 32:9. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, ottimizza la velocità di elaborazione delle immagini eliminando la sfocatura degli elementi in movimento. Progettato per un’esperienza di gioco da pro-gamer, CRG9 dispone anche dell’avanzata tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR, che garantisce una grafica fluida e priva di lag. La risoluzione è Dual QHD (5120×1440) e supporta l’HDR10, con una luminosità di picco di 1.000 nit.

Infine, UR59C da 32 pollici; un display curvo UHD con un rapporto di contrasto di 2.500:1 e una risoluzione 4K UHD (3840×2160) che supporta fino a 1 miliardo di colori. La curvatura 1500R garantisce un’esperienza davvero immersiva durante la creazione di contenuti e immagini artistiche, la visione di video o le sessioni di gioco, riducendo l’affaticamento degli occhi tipico.

Disponibile in Dark Blue Gray, ha un design super-sottile, uno spessore di soli 6,7 mm e un rivestimento in tessuto nella parte posteriore. Non ha cornici evidenti su 3 lati ed è sostenuto da un supporto in metallo V-Slim con una base composta due elementi che racchiude i cavi e riduce l’ingombro sulla scrivania. Prezzi e disponibilità di tutti e tre sono da comunicare.