Kena Mobile, con Giga Amico si condividono i Giga

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di lanciare un nuovo particolare servizio chiamato Giga Amico. Questa novità permette di trasferire 2 GB di traffico dati della propria SIM a quella di un amico. Il tutto ad un costo di 1 euro. I Giga regalati dovranno essere consumati nell’arco di 7 giorni. L’operatore virtuale di TIM ha lanciato questa nuova opzione per fare in modo che i suoi clienti in possesso di piani con ampie disponibilità di Giga possano trasferire un po’ di traffico ai loro amici che, invece, hanno esaurito il pacchetto dati a loro disposizione.

Kena Mobile evidenzia che Giga Amico è un servizio dedicato solamente ai suoi clienti con piani che prevedono almeno 3 GB di traffico dati al mese. Il traffico trasferito deve essere utilizzato solamente in Italia e quindi non sarà fruibile all’estero, nemmeno in Europa. L’amico potrà ricevere il traffico dati solamente se la sua SIM dispone di un credito residuo positivo di almeno 1 centesimo. I dati trasferiti ma non consumati andranno persi dopo 7 giorni.

Il servizio Giga Amico può essere attivato sia dal sito che dall’app mobile. Il traffico dati può essere trasferito su una qualsiasi SIM di Kena Mobile, anche di propria proprietà.

Il Servizio non prevede il rinnovo automatico e termina alla scadenza dei 7 giorni successivi al momento dell’attivazione. Da parte dell’operatore virtuale di TIM un’iniziativa molto interessante, soprattutto in vista delle ferie estive quando il consumo dei dati è maggiore.

Chi regalerà i Giga dovrà ricordarsi che dal proprio pacchetto saranno scalati i 2 GB offerti all’amico.

Maggiori informazioni su Giga Amico direttamente all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.