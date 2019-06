Nvidia, il 2 luglio è atteso un annuncio

Antonino Caffo,

Nvidia rivelerà la nuova generazione di schede grafiche di fascia alta il 2 luglio. Nessuna conferma ufficiale ma un’indiscrezione che VideoCardz da praticamente per certa. Il tutto, qualche giorno prima del lancio della AMD Radeon RX 5700, naturale concorrente delle GeForce RTX tanto attese.

Nvidia aveva detto come entro il mese di luglio avremmo visto comunque tre nuovi prodotti della linea GeForce RTX Super e possiamo dire, praticamente con certezza, che si tratterà della GeForce RTX 2080 Super, RTX 2070 Super e RTX 2060 Super.

Come sempre accade, avremo sia GPU no brand che personalizzate dai principali vendor. Le schede di terze parti, note come add-in cad (AIC), verranno commercializzate a partire dal 9 luglio, mentre lo stesso giorno della presentazione, il 2 luglio, andranno in vendita quelle originali. Non gradirà la tempistica AMD, che scenderà in campo il 7 luglio, per le Radeon RX 5700 e RX 5700 XT, le prime ad integrare l’architettura Navi next-gen, affiancata da quella RDNA per la parte core.

Un beneficio per tali tempistiche c’è e riguarda il prezzo: battagliandosi in questo modo, AMD e Nvidia hanno comunque abbassato le richieste economiche per i prodotti in cima alla lista del mercato. Da anni gareggiano su percentuali e fette di maggioranza e una concorrenza simile significa migliori prodotti a prezzi più bassi, sia per i costruttori di PC che gli utenti finali. E non è poco. Difficile dire poi quando le schede top andranno a influenzare i bilanci trimestrali della seconda metà dell’anno ma è evidente che la corsa al primato non si gioca qui ma sulla fascia medio bassa, quella rivolta alla massa.