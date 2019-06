Microsoft, nuovi firmware per i Surface

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi firmware per alcuni modelli della sua famiglia di dispositivi Surface. Nello specifico, la casa di Redmond ha distribuito un aggiornamento firmware per i Surface Laptop, Laptop 2, Surface Pro 4 e Book 2. Questi aggiornamenti non introducono alcuna novità ma solo correttivi lato sicurezza. Dunque, trattasi di aggiornamenti di manutenzione che vanno a risolvere alcune piccole criticità individuate dal gigante del software sui suoi dispositivi.

Firmware che puntano, quindi, ad ottimizzare il funzionamento dei Surface di Microsoft. La casa di Redmond è comunque solita distribuire aggiornamenti di questo genere oltre agli update di Windows 10. Una dimostrazione di come la società curi con attenzione i suoi prodotti. Il Surface Pro 4, per esempio, è un computer che ha già qualche anno alle spalle ma che ha comunque ricevuto un nuovo aggiornamento.

L’elenco degli aggiornamenti è il seguente:

SURFACE LAPTOP FIRMWARE UPDATE : Surface UEFI – Firmware 137.2706.768.0 – resolves potential security vulnerabilities, including Microsoft security advisory 190013.

: Surface UEFI – Firmware 137.2706.768.0 – resolves potential security vulnerabilities, including Microsoft security advisory 190013. SURFACE BOOK 2 FIRMWARE UPDATE : Surface UEFI – Firmware 389.2706.768.0 – resolves potential security vulnerabilities, including Microsoft security advisory 190013.

: Surface UEFI – Firmware 389.2706.768.0 – resolves potential security vulnerabilities, including Microsoft security advisory 190013. SURFACE PRO 4 FIRMWARE UPDATE: Surface UEFI – Firmware 108.2706.768.0 – resolves potential security vulnerabilities, including Microsoft security advisory 190013.

Vista l’importanza degli update, il suggerimento è quello di installare i nuovi firmware quanto prima attraverso lo strumento di Windows Update. La distribuzione è già iniziata, ma se non si dovesse individuare il firmware subito, l’attesa non dovrebbe essere lunga.