Tablet da 7 pollici: i 5 migliori da acquistare

Filippo Vendrame,

Anche se gli smartphone dispongono di display sempre più grandi, tanto che oggi i modelli con diagonale da 6 pollici sono sempre comuni, i tablet pc da 7 pollici possono ancora dire la loro. Il loro target do utilizzo, ovviamente, è molto specifico. Per esempio, possono essere molto validi come “console di gioco”, oppure per vedere video attraverso i servizi di streaming. Inoltre, viste le loro dimensioni comunque compatte, possono essere facilmente portati in giro magari per essere utilizzati per divertirsi un po’ durante i lunghi viaggi in treno.

L’autonomia, inoltre, non dovrebbe essere un problema visto che solitamente dispongono di batterie generose, sicuramente più ampie di quelle degli smartphone. Certamente non sono adatti alla produttività, però, in quanto non offrono display così grandi da permettere di editare documenti o effettuare quelle operazioni avanzate non possibili sugli smartphone. Perfetti per l’intrattenimento, dunque, o anche per la lettura di libri digitali durante le ore di relax. Nonostante sia una categoria di nicchia, ci sono ancora in commercio diversi modelli da 7 pollici in grado di garantire agli utenti buone esperienze d’uso.

Tablet da 7 pollici, le 5 migliori soluzioni

Amazon Fire 7

Amazon Fire 7 è un tablet pc sviluppato appositamente proprio per l’intrattenimento. Gli utenti potranno accedere a tutti i giochi dell’Amazon App Store per poterli eseguire senza problemi grazie al processore quad core da 1,3 Ghz. Inoltre, sarà possibile accedere ai contenuti video in streaming, come quelli offerti da Amazon Prime Video. E per chi ama molto leggere, questo tablet offre l’accesso a migliaia di ebook.

Pro : ottimizzazione Amazon, prezzo

: ottimizzazione Amazon, prezzo Contro: specifiche non elevate

Disponibile in due tagli, uno con 8 GB di storage ed un con 16 GB di storage. Si parte da 79,99 euro. (Acquista su Amazon)

Lenovo TAB 7

Lenovo TAB 7 è un tablet pc Android di fascia bassa ma che permette di poter disporre di un dispositivo con display generoso ad un prezzo davvero molto interessante. Le sue specifiche non sono certamente di primissimo livello, tuttavia, questo device può contare su di un display da 7 pollici con risoluzione 1280 x 720 pixel, processore MediaTek, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

Pro : prezzo

: prezzo Contro: specifiche non elevate

Non è un fulmine di guerra ma buono per qualche gioco non impegnativo e per vedere i video. Il tutto ad un prezzo davvero basso, solo 99 euro. (Trova gli sconti su Amazon)

Samsung Galaxy Tab A 7.0

Samsung Galaxy Tab A 7.0 è un interessante tablet pc Android con display da 7 pollici con specifiche discrete. Oltre ad uno display con risoluzione WXGA (1280 x 800 pixel), questo device può contare su un processore Quad Core con 1.5 GB di RAM e 8 GB di storage espandibile. Anche in questo caso le specifiche non sono da urlo ma per giochi semplici e per guardare video su YouTube ed app di streaming, questo prodotto è più che adatto.

Pro : prezzo

: prezzo Contro: specifiche non elevate

Questo tablet pc può essere acquistato al prezzo di 159,90 euro. (Confronta le offerte su Amazon)

Huawei Mediapad T3

Huawei Mediapad T3 è sempre un discreto tablet pc Android con display da 7 pollici. Un prodotto votato all’intrattenimento e nello specifico, per giochi e video. Specifiche, infatti, appena discrete con un processore MTK MT8127 abbinato ad 1 GB di RAM e a 8 GB di storage espandibile. Un tablet perfetto anche per i bambini che voglio iniziare ad usare un device moderno.

Pro : prezzo

: prezzo Contro: specifiche non elevate

Non è disponibile una versione LTE. Prezzo di 109,90 euro. (Trova le promozioni di Amazon)

VANKYO MatrixPad Z1

VANKYO MatrixPad Z1 dispone di una CPU Quad-Core Cortex A35. Il display da 7 pollici offre una risoluzione da 1024 x 600 pixel. 1 GB la memoria RAM e 32 GB lo storage. Anche in questo caso un prodotto maggiormente dotato all’intrattenimento per qualche gioco e per vedere i video. Il tablet Z1 è dotato di una fotocamera posteriore da 2 MP. La fotocamera frontale da 2 MP è perfetta per le chiamate Skype con i amici o i familiari.

Pro : prezzo

: prezzo Contro: specifiche non elevate

Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon)

Come scegliere

Trattandosi di prodotto di fascia bassa è sempre meglio stare attenti alle specifiche in quanto devono permette di poter eseguire senza problemi le app più recenti. Su tablet pc generici, 1 GB di RAM è troppo poco, soprattutto se si desidera eseguire qualche giochino minimamente impegnativo. Attenzione anche allo spazio per lo storage. Si ricorda, infatti, che parte dello spazio è dedicata all’installazione del sistema operativo. 8 GB sono decisamente troppo pochi, a meno di non installare delle microSD.

La scelta della redazione

Visti i prodotti in gioco, il migliore sicuramente è l’Amazon Fire 7. Anche lui non dispone di specifiche particolarmente elevate, tuttavia è più moderno ed è stato sviluppato per poter funzionare su quell’hardware senza problemi.

Buon prodotto per giocare, guardare qualche video e soprattutto per leggere un qualche buon libro in formato digitale.