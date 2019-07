Prime Day: Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato ulteriori novità legate ai festeggiamenti per l’Amazon Prime Day 2019. La società ha fatto sapere che il 13 luglio, i clienti Prime in Italia avranno la possibilità di assistere ad uno show imperdibile di Takagi & Ketra, i due produttori multiplatino che puntano tutto sul ritmo africano, insieme a Giusy Ferreri, l’indiscussa queen delle estati italiane che, dopo Amore e Capoeira, consolida la magica collaborazione con il duo grazie a Jambo, la hit Afro Beat che sta facendo ballare gli italiani da molte settimane.

Più nello specifico, in quella data, questi artisti regaleranno una performance imperdibile alla Prime Day Beach, in un live show presentato da Amazon Music. Chiuderà la serata il dj-set di Jude & Frank, duo di musica house italiano, affermato nel mondo dell’house music internazionale. La Prime Day Beach si svolgerà al Papeete Beach di Milano Marittima e darà il via alle celebrazioni in Italia in occasione del Prime Day, due giorni di festa con offerte non-stop per i clienti Prime.

Il concorso per vincere due pass gratuiti è aperto fino alle 23:59 di domenica 7 luglio, ed è riservato ai clienti Prime. Per avere la possibilità di assistere al live di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri alla Prime Day Beach, i clienti possono visitare amazon.it/primedaybeach dove sono disponibili maggiori informazioni.

Oltre a questo imperdibile evento presentato da Amazon Music, Amazon.it invita tutti all’evento Prime Day Beach al Papeete Beach di Milano Marittima. Sotto il sole dell’ iconica Riviera Romagnola, Amazon realizzerà una spiaggia unica nel suo genere, in una delle spiagge più famose di tutta la riviera. Il 13 luglio, dalle 10:00 alle 19:30, tutti sono invitati nell’area del Prime Day Beach per scoprire i vantaggi di Amazon Prime attraverso coinvolgenti scenografie e partecipare ad alcune divertenti esperienze offerte da Baldiflex, Braun, Coca-Cola, Fuze Tea, Gillette, Gillette Venus, Instax e Oral-B.

Prime Day Beach in Italia si unisce alle celebrazioni globali per il Prime Day, tra cui il concerto di Prime Day presentato da Amazon Music dove si esibiranno Taylor Swift, Dua Lipa, SZA e Becky G. Il concerto di Prime Day si terrà il 10 luglio in live streaming su Prime Video in più di 200 paesi e disponibile, il giorno dopo on-demand, per un periodo limitato. Altri festeggiamenti di Prime Day si terranno a Londra, Parigi e Monaco e saranno tutti presentati da Amazon Music.

Prime Day 2019

Il Prime Day comincerà alle 00:00 di lunedì 15 luglio e terminerà alla mezzanotte del 16 luglio. Ben 48 ore di sconti imperdibili su migliaia di prodotti dedicati agli iscritti al programma Amazon Prime.