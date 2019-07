Kia, gabbia di Faraday per proteggere le chiavi

Filippo Vendrame,

Molti sistemi di accesso senza chiave esistenti delle auto non sono sicuri ma le persone spesso non sono a conoscenza di questo rischio. Alcuni sistemi keyless, infatti, possono essere facilmente aggirati dai ladri che sono in grado di intercettare e copiare i codici wireless necessari per sbloccare le auto. Kia UK ha trovato un’interessante soluzione a questo problema, anche se provvisoria, per offrire ai suoi clienti un livello aggiuntivo di protezione.

Il costruttore ha rilasciato KiaSafe, una piccola custodia per le chiavi dell’auto che funge da gabbia di Faraday per bloccare i segnali wireless delle chiavi. Non c’è niente di particolarmente speciale visto che in definitiva è una custodia rivestita di metallo, ma questo piccolo stratagemma potrebbe salvare dal furto molte autovetture. I clienti Kia possono acquistarlo per 10 sterline, cioè circa 13 euro. Kia UK sa benissimo che questa idea non è la soluzione definitiva al problema. L’azienda sa benissimo che serve altro.

Proprio per questo, il costruttore coreano di automobili fa sapere di essere costantemente impegnato per migliorare la sicurezza dei veicoli e che gli ingegneri di Ricerca e Sviluppo dell’azienda stanno lavorando per garantire che i futuri sistemi di accesso senza chiave siano resi i più sicuri possibile.

In definitiva, una piccola idea molto valida anche se non definitiva che prova a risolvere il problema del furto delle auto con sistema keyless che è molto di attualità in Inghilterra. Una soluzione che ad un prezzo molto contenuto permette di evitare fastidi ai proprietari delle auto di cercare altre soluzioni tampone di terze parti, magari molto più costose.