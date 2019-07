Filippo Vendrame,

Amazon continua ad ingolosire i suoi clienti con nuove offerte WOW in vista del Prime Day che si terrà dal 15 al 16 luglio 2019. La nuova promozione riguarda la Fire TV Stick che è proposta ad appena 24,99 euro. Lo sconto, però, è disponibile esclusivamente per gli iscritti al programma Amazon Prime. Per tutti gli altri, dunque, il prezzo rimarrà quello di sempre.

L’offerta sarà valida sino al prossimo 14 luglio 2019 e limitata ad un solo ordine e ad un solo account. Trattasi globalmente di una promozione molto ghiotta visto il prodotto protagonista. Amazon Fire TV Stick è una chiavetta multimediale che rende smart tutti i televisori a cui viene collegata. Infatti, attraverso questo dispositivo, gli utenti potranno accedere facilmente a contenuti Amazon Prime Video, Netflix e a più di 4.000 app e giochi, nonché a milioni di siti web come YouTube, Facebook e Reddit grazie ai browser Silk e Firefox.

La gestione dei contenuti avviene attraverso un semplice telecomando incluso nella confezione di vendita. Gli iscritti ad Amazon Prime hanno anche accesso senza costi aggiuntivi ai contenuti Amazon Prime Video, tra cui migliaia di film e serie TV.

Tutto quello che gli utenti dovranno fare è collegare il dispositivo alla TV mediante una porta HDTV e simultaneamente ad una presa elettrica. Successivamente basterà collegare il dispositivo alla rete WiFi per configurarlo ed iniziare così ad usarlo. Il tutto in maniera molto semplice e rapida.

Infine, si ricorda che gli iscritti ad Amazon Prime potranno ricevere il prodotto acquistato con la spedizione in 1 giorno. Il Prime Day 2019 offrirà 48 ore di grandi sconti, sempre e solo per i membri Prime.