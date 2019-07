TIM Supervaluta: sconti portando un usato

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di proporre un’interessante iniziativa per consentire ai suoi clienti di poter cambiare il proprio smartphone con maggiore facilità. L’operatore ha deciso di lanciare “TIM Supervaluta” che permetterà di ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo smartphone dando indietro un vecchio modello. Un’iniziativa già vista altrove ma che TIM ha deciso, adesso, di offrire ai suoi clienti.

Lo sconto varierà non solo in base allo smartphone consegnato ma anche in base al nuovo prodotto che si intende acquistare. L’usato dovrà essere chiaramente funzionante ed in buone condizioni. La consegna dell’usato e l’acquisto del nuovo smartphone dovranno essere fatte all’interno del medesimo punto vendita. Questo “bonus” potrà essere usato non solo per acquistare con uno sconto un nuovo smartphone ma anche per pagare l’eventuale anticipo se il cliente dovesse optare per la forma di acquisto rateale. Se lo sconto dovesse essere superiore al costo dell’anticipo, la somma rimanente potrà essere usata per l’acquisto di accessori.

Trattasi sicuramente di un’iniziativa molto interessante che permette di monetizzare un proprio vecchio smartphone per l’acquisto di un nuovo modello. Per chi non ha tempo di provare a vendere il proprio device, l’iniziativa di TIM può risultare molto utile.

MondoMobileWeb è riuscito ad avere in anticipo la lista degli smartphone che si potranno dare indietro e il loro valore monetario a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto.

Per esempio, un Apple iPhone X da 64 GB permetterà di avere uno sconto di 385 euro. Un Apple iPhone 8 Plus da 64 GB, invece, garantirà uno sconto di 285 euro. Un Samsung Galaxy S9 Plus da 64 GB, invece, darà diritto a 255 euro di sconto che saliranno a 305 nel caso il cliente decidesse di acquistare un Galaxy S10.

TIM Supervaluta sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi 8 luglio. Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.