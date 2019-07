Giffoni Innovation Hub, Next Generation: programma

Filippo Vendrame,

Sviluppo di competenze digitali per il nuovo mercato del lavoro, laboratori educativi sulle nuove tecnologie, Blockchain, Big Data e Virtual Reality al servizio delle industrie creative e di progetti ad alto impatto sociale: a Giffoni torna la rassegna NEXT GENERATION giunta alla sua quinta edizione, realizzata da Giffoni Innovation Hub (dal 19 al 27 luglio 2019 a Giffoni Valle Piana – Salerno), la creative agency ispirata e promossa dal Giffoni Experience.

La nuova edizione del percorso formativo che Giffoni Innovation Hub offre sui temi del digitale, web economy, tech e innovazione inizia con le attività didattiche rivolte ai dreamers, i giovani talenti under 30 del Dream Team e i Giffoners dai sei anni in su che potranno partecipare ai creative digital labs di 3D printing ed elettronica, realtà virtuale e aumentata. Per i ragazzi più grandi, dai 18 anni in su, workshop dedicati ai seguenti temi: Interactive Storytelling, Social Impact, Open Innovation, Big Data e Crowdfunding.

Programma

Venerdì 19 luglio 2019 dalle 9.30 alle 13:30 – Aula Magna / Antica Ramiera

DREAM TEAM: la classe dei giovani talenti digitali, la community degli innovatori under 30, incontra le aziende partner di Giffoni. Verranno presentati i brief dei progetti ai quali lavoreranno per Fondazione IBM per la quale dovranno creare nuovi contenuti digitali o cartacei a supporto del progetto “NERD?” (NON è Roba per Donne?) per una più inclusiva e vasta azione di avvicinamento per le ragazze nelle scuole superiori all’informatica e alla programmazione. Fondazione Telethon invita all’ideazione di una valigetta con contenuti “EDUTAINMENT” a supporto delle associazioni che aspirano a raccontare nelle scuole le disabilità con soluzioni nuove, e al contempo semplici, che rendano l’attività economicamente vantaggiosa, scalabile e sostenibile. La sfida che Toyota Motor Italia presenta ai dreamers è SMART LEARNING per la divulgazione di contenuti legati al tema della Mobilità sostenibile alla base dell’Environmental Challange 2050 redatto da Toyota (Ottobre 2015). I ragazzi e le ragazze del dream team lavoreranno tutti i giorni all’Antica Ramiera dal 19 al 27 luglio, seguendo workshop, incontri, talk e laboratori con professionisti e ospiti di Next Generation e del Giffoni Film Festival.

Sabato 20 luglio 2019 – Giffoni Village

Focus sulla Virtual Reality (VR), con una sezione speciale che per la prima volta sarà ospitata in occasione della 49esima edizione del Giffoni Film Festival e che vedrà l’anteprima mondiale di Caravaggio, la mente ferita, prodotto da Apptripper. La sezione, in programma tutti i giorni al Giffoni Village, ospiterà anche altre produzioni tra cui Le 4 Visioni dell’Aldilà di H. Bosch (produzione Musei Civici di Venezia), Nuragica (produzione Sardinia Experience Coop), L’Incendio del Castello di Giusso (produzione Comune Di Sicignano Degli Alburni), Un giorno nella vita di Ayan, un’operatrice di Save the Children, grazie alla realtà virtuale, I Progetti del VIS (produzione VIS Volontariato Internazionale Per Lo Sviluppo). Tutte le opere della sezione speciale Giffoni VR saranno disponibili al pubblico dal 19 al 27 luglio.

Lunedì 22 luglio 2019 dalle 15:30 alle 17:30 – Antica Ramiera / Aula CoWorking – PANEL NAZIONALE SULLE POLICY DELL’INNOVAZIONE

“Competenze, talenti e trasformazione digitale: le policy nazionali dell’innovazione“: questo il tema del confronto, presieduto dall’Assessore della Regione Campania all’Internazionalizzazione, Startup e Innovazione, Valeria Fascione, con alcuni tra i principali attori istituzionali italiani di Comuni e Regioni che hanno segnato un percorso avanzato nelle scelte strategiche dell’ecosistema delle start up e sulle politiche attive nazionali dell’innovazione. L’evento è organizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Italia Startup, l’Associazione no profit che rappresenta, sostiene e dà voce all’ecosistema dell’innovazione italiana.

Mercoledì 24 luglio 2019 dalle 11:00 alle 13:00 – Antica Ramiera / Aula Magna – PANEL: GENERAZIONE GIFFONI, OSSERVATORIO 2019

Il mondo Giffoni è rappresentativo di più generazioni che confluiscono in un luogo magico per vivere insieme una esperienza culturale, creativa e di divertimento unica. Attraverso un progetto di ricerca realizzato da GIH verranno intercettati gusti, emozioni, percezione e atteggiamento verso gli stimoli che provengono dal mondo in cui vivono. Quali sono le caratteristiche distintive di questa Generazione? L’obiettivo è descriverlo attraverso il coinvolgimento dei Giurati di Giffoni.

Saranno effettuati due percorsi di esplorazione attraverso delle Survey online: il primo legato alla esperienza principale vissuta dai Giurati in sala durante la proiezione dei film al fine di tracciare un profilo simbolico e comportamentale segmentato per genere dei rispondenti (maschi e femmine) e per fascia di età. Il secondo sarà legato ai contributi spontanei dei Giurati su 4 temi specifici: Save the Planet, Always connected Life, Influencer e Fashion, Food.

I risultati della Survey saranno utilizzati da una sezione speciale del Giffoni Dream Team, supportata da mentor esperti dei diversi temi di indagine, per comporre un output finale: GENERAZIONE GIFFONI, OSSERVATORIO 2019 che verrà presentato il 24 luglio e sarà oggetto di un Panel di discussione.

Venerdì 26 luglio 2019 – dalle 10:30 alle 13:00 – Aula Magna – ROUNDTABLE BLOCKCHAIN & MEDIA

“Blockchain&Media: Time to change?” Tavola Rotonda sul nuovo paradigma rappresentato dalla blockchain per il mondo dell’Entertainment e per l’industria cinematografica. Grazie alla collaborazione con il project partner, ViMove, si è strutturato un percorso, finalizzato a investigare lo scenario attuale del settore cinematografico e della tecnologia blockchain, individuando le criticità e le opportunità che quest’ultima genera. Il focus è improntato sull’analisi delle nuove forme di finanziamento, abilitate dalla blockchain.