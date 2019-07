Tesla Model S e X, niente restyling in arrivo

Filippo Vendrame,

Da un po’ di tempo si parla di un possibile restyling delle Tesla Model S e delle Tesla Model X. In particolare, indiscrezioni parlavano soprattutto di interni tutti nuovi con un look molto simile a quello della Model 3 con un unico maxi display centrale. Elon Musk è intervenuto ufficialmente su queste voci affermando che nessun restyling è in arrivo. Le Model S e Model X subiranno solamente alcuni ritocchi minori.

Il CEO e fondatore di Tesla non è stato comunque chiaro su quali cambiamenti siano in arrivo e sulla loro effettiva portata. Musk ha sottolineato che l’ultimo grande cambiamento è stato quello di usare il motore elettrico posteriore della Model 3 sull’asse anteriore delle Model S e X per migliorare l’efficienza di marcia. A parole, dunque, sembrerebbe che non ci siano particolari novità in arrivo. Se fosse vero si tratterebbe di una mossa alquanto anomala in quanto le vendite della Model 3 stanno cannibalizzando quelle dei modelli più costosi e da più parti si chiede una rinfrescata dei modelli premium per rilanciarli.

Bisogna però sempre pesare con attenzione le parole di Musk. Anche il restyling del 2016 della Model S non era stato definito come tale e quindi anche questi piccoli cambiamenti in arrivo potrebbero comunque nascondere qualche sorpresa. Il CEO di Tesla ha comunque confermato che per gli interni non sono in arrivo novità importanti.

Eppure si sa che Tesla sta testando nuovi pacchi batteria con la stessa architettura di quelli delle Model 3. Apparirebbe quindi molto strano che la società americana abbia deciso di stoppare tutti i progetti le cui indiscrezioni erano emerse da fonti affidabili nel corso degli ultimi mesi. Ma Tesla ha sempre abituato i suoi fan a colpi di scena e quindi basterà aspettare ancora alcuni mesi per capire se effettivamente qualcosa di importante bolle in pentola oppure no.