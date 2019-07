Candido Romano,

I grandi appassionati di tennis probabilmente avranno già cercato notizie sull’edizione 2019 del torneo di Wimbledon su Google e qualcuno avrà già notato un dettaglio molto divertente. Ancora una volta in occasione di un evento molto seguito Google ha ben pensato di nascondere un easter egg proprio tra i risultati delle ricerche in merito al famoso torneo di tennis.

Come giocare con l’Easter Egg di Wimbledon

Come fare ad accedere a questo bizzarro easter egg? Innanzitutto la prima cosa da fare è cercare “Wimbledon” su Google. Tra i risultati di ricerca, in cima, c’è un riquadro dedicato all’evento. A questo punto bisogna scorrere a destra orizzontalmente tutti i tab presenti nella parte viola per poter accedere all’ultimo, precisamente dopo il Doppio Misto, rappresentato da una pallina da tennis verde. Dopo aver cliccato sulla stessa ci si ritrova davanti a un gioco in pixel art. In realtà è un gioco di resistenza che propone le stesse dinamiche del tennis su un campo di gioco verde, proprio per fare un chiaro riferimento a Wimbledon.

Gli utenti che decidono di giocare presto si renderanno conto che non potranno battere l’avversario ma che il vero obiettivo è quello di riuscire a resistere per più scambi possibili, perché ognuno di questi rappresenta un punto.

Ogni volta che si accedere al gioco i giocatori in campo saranno diversi. Tra questi infatti ci saranno animali ma anche i supereroi e il robottino verde di Android. È possibile accedere all’easter egg sia da computer desktop che da smartphone. Per giocare da desktop basta utilizzare le frecce della tastiera (o trascinare la barra col puntatore), mentre da smartphone bisogna toccare i lati dello schermo.