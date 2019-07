Samsung Galaxy A90 5G, fotocamera da 48 megapixel?

Luca Colantuoni,

A fine giugno erano trapelate le prime indiscrezioni sul Galaxy A90, top di gamma della serie che comprende il Galaxy A80 e altri modelli di fascia media/bassa. Samsung dovrebbe annunciare anche una versione 5G, del quale sono arrivate alcune informazioni su design e specifiche hardware.

Contrariamente a quanto ipotizzato, il Galaxy A90 non avrà una fotocamera pop-up rotante come il Galaxy A80, ma dovrebbe avere un design simile al Galaxy A70, visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo. Nella parte superiore dello schermo Infinity-U ci sarà quindi un notch a goccia. Probabilmente il meccanismo usato per il Galaxy A80 richiede troppo spazio che, invece, verrà sfruttato per integrare una batteria da 4.500 mAh (con ricarica rapida da 45 Watt) nel Galaxy A90 5G. Secondo un sito olandese, questo modello arriverà in diversi paesi europei, Italia inclusa.

Il Galaxy A90 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici (2400×1080 pixel), processore Snapdragon 855 e tre fotocamere posteriori da 48, 12 e 5 megapixel con tecnologia Tilt OIS che aiuta a scattare foto diritte anche se lo smartphone viene inclinato. La versione 5G potrebbe avere sensori differenti, oltre al modem Snapdragon X50 5G. Per quanto riguarda la rimanente dotazione hardware si prevedono almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il lettore di impronte digitali sarà di tipo ottico, quindi verrà nascosto sotto il display.

Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. I due modelli dovrebbero arrivare sul mercato tra settembre e ottobre, quindi si può ipotizzare un annuncio all’IFA 2019 di Berlino. Poche probabilità di vedere i Galaxy A90/A90 5G all’evento Unpacked riservato alla serie Galaxy Note 10.